Yaser Asprilla sacude el mercado de fichajes en la Premier League: tres equipos lo estarían buscando

Yaser Asprilla está muy cerca de dar un salto importante en su carrera deportiva, todo gracias a sus buenos números con el Watford en la segunda división de Inglaterra, donde pese a que no consiguió el ascenso a la Premier League, sí dejó un balance positivo en el club.

Debido a esa buena campaña de Yaser, existen tres equipos de élite en el fútbol británico que lo estaría buscando, uno de ellos pelea por salir campeón de la Premier, otro de ellos es un ex campeón de la Champions League y el restante tuvo a un cafetero en sus filas hasta 2023.

Como dato a tener en cuenta, el atacante colombiano de 20 años viene sonando con fuerza en el mercado de fichajes por su juventud, talento y que cuenta con experiencia en la selección Colombia, con conjuntos como el Barcelona que, al parecer, lo seguirían teniendo en el radar.

“Hay equipos interesados en él”

Jugando casi toda la temporada 2023/2024 con el Watford, el atacante colombiano se convirtió en uno de los jóvenes más deseados por muchos equipos en Europa, de donde parece que no saldrá por un buen tiempo y realizaría una carrera brillante como Falcao García.

Según el periodista Luis Fernando Restrepo, en su canal de Youtube, Yaser Asprilla se encontraría en la mira de Arsenal, Tottenham y el Manchester United, siendo los Spurs los que tendrían al jugador en carpeta para el mercado de fichajes en el verano de 2024.

“Él se quiere quedar en la Premier, no se quiere dejar marear por lo de Arabia porque tiene ambiciones de Selección y la Premier es la Premier. Hay equipos interesados en él y entre ellos se ha manejado el Tottenham y por qué no un club como el Arsenal. Esos sería los equipos londinenses que podrían estar a la cacería de Yaser. Pero tampoco no se puede descartar un Manchester United”, afirmó el comunicador.

Sumado a eso, Restrepo se refiere también a una posible oferta que Watford habría recibido desde la Liga de Arabia Saudita, a donde Asprilla, por el momento, no se encontraría interesado pese a que la gran cantidad de dinero que recibiría y compartiría en el torneo con su compatriota David Ospina, arquero del Al Nassr.

Watford no tiene opción

Aunque los hinchas de los Hornets sueñan con que el cafetero siga para la próxima temporada y sea fundamental para conseguir el objetivo del ascenso a la Premier League, tal parece que el club no estaría en condiciones para retenerlo por las ofertas en la mesa.

“Ya se sabe que va a salir del club. El director deportivo dijo, ‘empecemos a acostumbrarnos a que Yaser no hará parte del equipo para la siguiente temporada’… Llegó una oferta muy grande de Arabia por él, que es mareante”, dijo el periodista Restrepo.

Esa información sobre Yaser Asprilla se suma a la publicación que el comunicador Felipe Sierra realizó en su cuenta de X el 29 de abril: “Cuentan que su agente, Jonathan Herrera, negocia con equipos de Inglaterra, Italia y España. Además, hay un club árabe que ya envió una carta de interés para hacer una multimillonaria oferta”.

Para el atacante de 20 años, será clave un cambio de equipo en primera división europea para las próximas convocatorias de la selección Colombia, en la que ya marcó gol contra Rumania, en el último duelo de la Tricolor, y sueña con quedar entre los convocados para la Copa América en Estados Unidos, desde el 24 de junio, además de los amistosos contra los norteamericanos y Bolivia.