Meet Now es una herramienta de Microsoft que permite crear reuniones en video con mayor facilidad. Con Meet Now se pueden crear e ingresar a la videollamada, desde el navegador, sin la necesidad de tener una cuenta de Skype, ingresando aquí. Cabe señalar que no funciona del mismo modo si se utiliza desde el móvil. En ese caso, sí se pedirá que se inicie sesión en la app de Skype para utilizar esta opción.