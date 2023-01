Maria Grazia Gamarra vivió incómodo momento con tiktoker. TikTok

La actriz Maria Grazia Gamarra vivió un momento incómodo cuando un tiktoker de nombre ‘Wenderlandia’ se le acercó y la quiso entrevistar, pero olvido su nombre y al momento de preguntarle cómo se llamaba, la artista nacional se retiró del centro comercial en Cusco.

La popular Macarena Montalbán de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue abordada por un joven con un micrófono, quien de forma sarcástica le quiso consultar su nombre para luego iniciar una entrevista, pero María Grazia Gamarra no lo tomó en serio y se fue. Esto se conoce porque el creador de contenido compartió el video de lo sucedido en su cuenta de TikTok.

“Oye, disculpa que te moleste, rapidito nomás, ¿cuál es tu nombre, perdón?”, le preguntó Wenderlandia a la artista. “Pero si no sabes quién soy, ¿para qué me vas a entrevistar?”, le dijo la actriz y luego se pasó a retirar bastante apurada.

El joven solo atinó a responder “Es que me da curiosidad. ¿No sé quién es? Uy qué botada, pero es que en verdad, no sé quién es” dijo a la cámara y luego comenzó a preguntar a todos los presentes de quién se trataba.

Maria Grazia Gamarra pasó momento incómodo con tiktoker que olvidó el nombre de la actriz. TikTok.

Increíblemente, ninguno de los hinchas que esperaba al Club de Cienciano tenía conocimiento de ello y solo algunos dijeron que era una actriz peruana, pero no recordaban su nombre.

‘Wenderlandia’ agregó la misma duda en su publicación de TikTok. “La verdad no sé quién era, alguien que me diga”, publicó. Rápidamente, el video se convirtió en viral en la red social china, registrando más de 673 mil reproducciones y más de 27 mil me gusta.

Y los usuarios no perdieron la oportunidad de comentar y agregar sus curiosas opiniones. “Cómo no vas a conocer a Alejandra Baigorria”, “Cómo no van a conocer a Flavia Fuster”, “Cómo no vas a conocer a Sheyla Rojas”, fueron varios de los comentarios que lo tomaron como un divertido momento.

Comentarios a Maria Grazia Gamarra. TikTok

Comentarios a Maria Grazia Gamarra. TikTok.

Otros cibernautas le dieron la razón a la recordada Catalina de ‘Mi amor, el wachimán’ y respaldaron su reacción ante un entrevistador poco informado. “Le doy la razón, si no sabes quién soy, ¿para qué me quieres entrevistar?”, “La respuesta fue correcta y los de atrás tampoco sabían”.

Sin embargo, otros usuarios indicaron que a María Grazia le faltaba humildad para contestar una sencilla pregunta. “Cuanta humildad”, “Humildad es su segundo nombre”, “Su humildad y sencillez desbordó la pantalla”, señalaron.

Te puede interesar: Cuándo y dónde puedo ver el estreno de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2023

María Grazia Gamarra habló del futuro de ‘Macarena’ y ‘Joel’ en la décima temporada de ‘AFHS’

María Grazia Gamarra comentó sobre la próxima relación entre ‘Macarena’ y ‘Joel’ en la temporada 10 de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Como se recuerda en la capítulo 130 de la producción nacional, ninguno de los dos reveló sus sentimientos y quedaron como amigos.

Esto, pese a haberse besado en dos ocasiones. Durante una entrevista con un medio local, la exintegrante de ‘América Kids’ contó más detalles de lo que puede suceder en la próxima temporada entre la hermana de Diego Montalbán y Joel Gonzales.

María Grazia cree que ‘Macarena Montalbán’ y ‘Joel Gonzales’ no entablarían una relación sentimental pronto. Según explicó, cada uno ha sufrido por amor en el pasado y no estarían pensando en volver a enamorarse. Sin embargo, resaltó que tiene buena química con la familia de él, por lo que podría ser el primer paso para comenzar un romance.

Te puede interesar: ‘Al Fondo Hay Sitio’ 2023: esta es la fecha exacta del estreno de la décima temporada

“Siento que hay una atracción, pero no un cariño entre ambos. Y cómo han sufrido anteriormente, no demuestran nada. Hay aún mucho por escribir y no creo que haya romance, al menos por ahora. Pero Macarena es una chica con hartos vacíos y por eso, creo que tiene una mejor relación con los González, pues no tienen tantos perjuicios”, dijo al diario Trome.

María Grazia Gamarra no cree que Macarena y Joel tengan un romance pronto. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO