Christian Yaipén llora al recordar a su padre y cumple el sueño de una pequeña niña

Un emotivo momento se vivió en ‘La Voz Generaciones’, pues uno de los entrenadores del programa, Christian Yaipén, se quebró luego de escuchar el tema ‘Senderito de Amor’, interpretado por una de las concursantes.

De acuerdo al líder del Grupo 5, escuchar esta canción lo transportó a su niñez, cuando su padre todavía se encontraba con vida y le cantaba esta melodía. Asimismo, no pudo negarse a cumplirle el sueño a la pequeña Camila.

Asimismo, Cristian Rivero, conductor de ‘La Voz Generaciones’, le dijo a Christian Yaipén que la niña había pedido interpretar este tema al lado de él, por lo que se preparó durante una semana pese a que se enfermó y estuvo con medicamentos.

De acuerdo al presentador, la pequeña nunca quiso cancelar su presentación y a pesar del mal momento de salud, ella estuvo practicando para mostrar su talento y así sorprender a los entrenadores del reality de canto.

El cantante del Grupo 5 rescató la acción de Camila, indicando que los músicos salen al escenario, así se encuentren enfermos, pues tienen que cumplir con su público, quienes pagan por un show que los entretenga y les haga olvidar sus problemas.

“Para mí cantar este tema es bien difícil, pero quiero agradecerte por lo que has hecho el día de hoy, porque lo guardo en mi corazón. Nosotros los artistas muchas veces, no importa lo que estamos pasando. Muchas me han tenido que inyectar tres horas antes de un show y la gente ni se entera. Esa es nuestra vida, darle felicidad a la gente que compra una entrada para ir a verte”, comentó.

Finalmente, el cumbiambero cumplió el sueño de la pequeña y cantó junto a ella ‘Senderito de Amor’, recibiendo los aplausos de los que se encontraban presente en ese momento.

Christian Yaipén del ‘Grupo 5′ se quiebra al recordar a su padre en programa. Latina TV

Grupo 5 anuncia concierto en Estadio San Marcos

Para festejar los 50 años de trayectoria del Grupo 5, ellos decidieron realizar un multitudinario concierto en el Estadio San Marcos, con capacidad para unos 60 mil asistentes.

Como se recuerda, en una de las presentaciones del Grupo 5 en el Parque de la Exposición, Gian Marco tuvo un espacio en el escenario y aprovechó para resaltar la trayectoria de la orquesta e indicó que deberían realizar un concierto en el Estadio Nacional.

“Me parece que ya es hora que el Grupo 5 haga dos fechas en el Estadio Nacional porque son 50 años de trayectoria maravillosa, pero el trabajo que estás haciendo tú con todo tu equipo es increíble. Creo que ya es hora, prométanme que los 51 van a ser en el Nacional”, expresó el intérprete de “Mandarina”.

