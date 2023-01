Compañías de buses interprovinciales anuncian venta de pasajes bajo condiciones por protestas

Compañías de empresas interprovinciales anuncian venta de pasaje bajo condiciones por protestas. Foto: Andina

Las empresas de transportes interprovinciales empiezan a tomar medidas para no verse perjudicas luego de las protestas que se reiniciarán este miércoles 4 de enero de 2023. En este sentido, han anunciado que venderán boletos a todos los pasajeros, pero tendrán que aceptar las condiciones de acuerdo con el panorama que atraviesa el país.

Una de las primeras en pronunciar fue la compañía Civa. A través de un comunicado, dieron a conocer que la venta de los boletos se realizará bajo la situación ante cualquier bloqueo de vías, por lo que se verán “en la obligación” de suspender sus servicios. Hasta el momento, se ha anunciado que el paro, pero no se ha confirmado el cierre de vías.

“Es decir, el cliente que adquiera el servicio acepta que este puede ser suspendido y automáticamente quedará postergado el boleto de viaje con fecha abierta”, se lee en la misiva.

Comunicado de Cruz del Sur

De la misma manera, la empresa Cruz del Sur indicó que continuarán brindando el servicio de transporte, pero para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y pasajeros estarán “sujetas a verificar” el libre tránsito.

“En caso de producirse la suspensión de alguno de nuestros servicios programados por motivos de fuerza mayor, los boletos adquiridos para viajar en los servicios afectados quedarán automáticamente postergados y reprogramados con fecha abierta”, mencionaron en su comunicado.

Protestas en Perú

Luego de varios días de tregua que otorgaron, los gremios y ciudadanos que se encontraban en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, anunciaron que este 4 de enero reiniciarán las protestas en varias regiones del país.

Hasta el momento, se ha conocido que diez regiones acatarán esta medida, mientras que en algunas han rechazado. Por su parte, los gremios del sector de turismo anunciaron que no saldrán a marchar luego de contar con la disposición de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para dialogar sobre las problemáticas.

El gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto Estado de Emergencia durante 30 días a nivel nacional. Este culminaría el próximo 15 de enero. Mientras tanto, el ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, reveló que ya cuenta con información de los sectores que saldrán a marchar.

Gobierno de Dina Boluarte enfrenta nueva ola de protestas

“Tenemos información de que posiblemente, a partir del día 4 de enero del próximo año, nuevamente tengamos conflictos sociales, muy particular en la zona sur”, declaró el titular.

En investigación

El número de fallecidos aún no cuenta con responsables. Son 27 personas que perdieron la vida en las manifestaciones que se llevaron a cabo a mediados de diciembre del año pasado. Por su parte, la Fiscalía de la Nación anunció que se abrió siete investigaciones preliminares para hallar a los responsables.

La mayoría de los decesos fueron por proyectil de bala. La jefa de Estado ha descartado tener responsabilidad sobre el hecho. Esta tarde, ratificó su postura y pidió que se continúe con la investigación.

“En reiteradas oportunidades y esta no sería la excepción, he dicho que lo lamento mucho, que me duele en el corazón el fallecimiento de esas personas. Dina Boluarte no provocó la violencia. El día que juramenté nadie sabía, ni los congresistas, ni Dina Boluarte ni los ministros que estaban en ese momento en el Ejecutivo sabían que venía un golpe de Estado promovido por el expresidente Castillo”, sentenció la mandataria a La República.

