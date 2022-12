Avances y retrocesos en la educación peruana durante el 2022

A mediados de abril, el Ejecutivo aprobó ampliar el aforo al 100 % en las aulas de los colegios. (Andina)

El 2022 será recordado en el sector educación como el año del retorno a las clases presenciales en el Perú tras dos años de sesiones virtuales obligadas debido a la pandemia. La vuelta a las aulas, en el caso peruano, demoró más que otros países de la región y fue paulatina. A mediados de abril, el Ejecutivo aprobó ampliar el aforo al 100 % en las aulas de los colegios y eliminar la restricción del metro de distancia en estos espacios.

En tanto, recién en junio el Ministerio de Educación estableció el retorno a clases presenciales en universidades públicas y privadas, además de escuelas de posgrado, a partir del segundo semestre académico del 2022.

En setiembre, el entonces ministro de Educación, Rosendo Serna, uno de los más estables del gobierno de Pedro Castillo, se presentó ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República donde informó que, para la fecha, se tenían matriculados a 8 millones 188 mil 784 estudiantes que representaban un porcentaje del 97,6 % de lo que tenían proyectado.

El ministro también señaló que en el 2022 no realizaron contrataciones de consultorías en el Minedu y se han “reducido al máximo” la contratación de órdenes de servicio.

Bullying y cambios en el comportamiento de alumnos

Con el retorno a la presencialidad y la convivencia entre alumnos, que se habían acostumbrado a verse a través de una pantalla, también regresaban los casos de violencia y bullying a las aulas.

A través del portal SíseVe, del Ministerio de Educación (Minedu) se reportaron un total de 7.621 casos de bullying en el año 2022. Esto reflejó un aumento exponencial en comparación a la cifra del año 2021, cuando se registraron 768 casos.

En respuesta, el Minedu lanzó la campaña “El bullying no es cosa de niños. No lo permitas, actúa” con el objetivo de promover entre los ciudadanos la identificación de señales de alerta a conductas generadas por el acoso escolar entre menores de edad.

Aunque aún no hay un estudio de los cambios psicológicos pospandemia en los alumnos. En el nivel inicial, la docente Vanessa Arhuata Meza notó en los menores de cuatro años una falta de sociabilidad y un apego mayor a los padres.

“En la virtualidad solo estaban con mamá o papá y cuando se reinsertaron a las escuelas el apego a los padres fue mayor. El socializar con sus compañeros les costaba un poco más, se mostraban muy egocéntricos”, señaló.

Además, agrega que percibió un retroceso en el aspecto comunicativo. “Los niños de cuatro y cinco años no articulaban bien las palabras y se notó la gran diferencia (respecto a promociones prepandemia)”, dijo.

También hubo un mayor número de niños que seguían usando pañales en la edad de tres años, cuando el control de esfínteres, indicó, se suele dar a una edad más temprana. “Esto representó un reto para las profesoras de niños de tres años”, comentó.

Por otro lado, mencionó que, entre los aspectos positivos que dejaron las clases virtuales, está la mayor predisposición de las niñas y niños a la hora de usar aparatos tecnológicos para comunicarse como el celular y la computadora.

En cambio, en el nivel de educación secundaria, el docente Francisco Pelayo Jara, mencionó que no percibió cambios radicales en la actitud de los alumnos adolescentes respecto a antes de la pandemia.

Sin embargo, precisó que sí notó una mayor responsabilidad con las tareas dejadas y un poco más de interés sobre los temas dictados en clase. “Los noté más obedientes y menos renuentes a las indicaciones”, mencionó.

Educación cultural bilingüe en peligro

Otro aspecto que estuvo en el ojo de la tormenta en cuanto a educación durante el 2022, fue la denuncia hecha por organizaciones indígenas y docentes bilingües que pedían la renuncia del entonces ministro Rosendo Serna. Lo acusaron de emitir normas que permitirían que profesores sin conocimiento de lenguas indígenas e interculturalidad le quiten los puestos a maestros bilingües en colegios donde la mayoría de alumnos son hablantes de lenguas originarias.

Los cambios normativos eran parte de la agenda de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio creado por el expresidente Pedro Castillo, y que competía con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) por la representación del profesorado.

Finalmente, a inicios de diciembre, el Minedu derogó las resoluciones viceministeriales 118, 121 y 137, que regulaban el “acceso a cargos directivos y de especialistas en Gestión Educativa Descentralizada 2022″, las cuales motivaron las protestas de comunidades nativas de la selva.

Dicha derogatoria fue publicada tras la suscripción de un acta de compromiso entre el ministro de Educación, Rosendo Serna; la ministra de Cultura, Silvana Robles; y presidentes de organizaciones indígenas, maestros bilingües, entre otros.

Designación del nuevo ministro de Educación

Al cierre del año y con un nuevo gobierno, otro ministro tomó las riendas del Minedu. Óscar Manuel Becerra, quien se desempeñaba como director de Tecnología Educativa del ministerio asumió el cargo. Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en llegar.

A Becerra se le vinculó con una compra irregular de laptops para escolares cuando fue titular del Minedu en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), pero este negó irregularidades en la adquisición y afirmó que los equipos se compraron a 188 dólares y no se pagó de más por ello.

Otro de los cuestionamientos tuvo que ver con declaraciones vertidas del hoy titular de Minedu en 2018, cuando hizo este comentario respecto a la educación con perspectiva de género: “Hombre o mujer es sexo y genética. Masculino o femenino. Género y gramática. Gustos y uso de orificios corporales”.

Becerra se reconoció “ofensor” y se disculpó por sus expresiones: “Sé que algunos comentarios antes de ser ministro han ofendido específicamente a la comunidad LGBTI. Quiero ofrecerles mis disculpas incondicionales. No quiero usar la expresión ‘si los he ofendido’. La percepción de una ofensa está en el ofendido, no en el ofensor”, dijo recientemente en una conferencia de prensa.

