Melissa Paredes se queja de que Anthony Aranda sea “básico” para comer y que no le guste salir de compras

Melissa Paredes graba video de TikTok 'Cinco cosas que no me gustan de ti' con Anthony Aranda.

La pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda dejo saber a todos sus seguidores las cosas que le incomodan uno del otro al grabarse un video y realizar el trend de ‘Cinco cosas que no me gustan de ti’ y que se ha hecho viral en TikTok.

La actriz aprovechó que se encontraba en tráfico junto a pareja para hacer el video. Ella comenzó detallando las cosas que no le gusta de su novio, el exbailarín de ‘El Gran Show’ y no demoró mucho porque tenía todas sus quejas bien claras.

“La primera es que reniegues para ir a hacer comprar de Navidad”, reveló la exconductora de ‘América Hoy’, mientras Anthony comenzó a reírse.

Esto confirmaría las imágenes que se pudo ver en las plataformas de espectáculos, donde fueron captados en varias oportunidades haciendo comprar por navidad en los centros comerciales de Lima. En todos los videos, el coreógrafo no luce muy contento y solo ayuda cargando los paquetes de regalos.

Llegó el turno del bailarín y reveló que la mayoría de las deas que tiene para ir a comer y acudir a un restaurante no son del agrado de Melissa Paredes. “Siempre que salimos mis ideas para comer, no te gustan”, se quejó Aranda.

Ella sorprendió con su respuesta y dijo que su novio tiene gustos “muy básicos y simples”. “Por ejemplo, yo amo el sushi y a él no le gusta. Le pregunto ¿qué quieres comer?, y me dice hamburguesas... Comida criolla como en mi casa, es que nadie cocina más rico que en la casa”, se defendió la exreina de belleza.

En tanto, Anthony Aranda comentó que una de las cosas que no le gusta de su novia es que es muy renegona y otra que se demora demasiado en alistarse para ir al gimnasio.

“Lo que no me gusta es que cuando te digo vamos al gimnasio y me dices ya, pero tenemos que salir de la casa, dos horas después de lo pactado... No me gusta que eres renegona”, dijo Aranda. Mientras, que la exmiss Perú se justificó diciendo que reniega porque Anthony le da razones para hacerlo.

Melissa Paredes graba TikTok con Anthony Aranda.

Melissa Paredes defendió a Ale Venturo por salir embarazada “rápido” de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes salió en defensa de Ale Venturo, quien fue criticada por haber quedado embarazada de Rodrigo Cuba a los pocos meses de haber iniciado su relación amorosa. La modelo no toleró que Kurt Villavicencio responsabilizara únicamente a la empresaria por su estado de gestación.

El pasado viernes 23 de diciembre, la modelo se presentó en ‘D’ Mañana’ para verse cara a cara con el controversial ‘Metiche’. Durante la entrevista, Melissa descartó estar esperando un hijo de Anthony Aranda. “No estoy embarazada”, señaló tranquila, para luego dar a entender que estaba tomando sus precauciones.

“Tú te cuidas bien, pero parece que Ale Venturo no, rapidito salió embarazada”, comentó el conductor de Panamericana TV. Pero sus palabras no le gustaron nada a la expareja del futbolista porque defendió a Venturo y tildó a Kurt de “machista”.

“No, no, no te pases. Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó, siendo respaldada por Karla Tarazona y Adriana Quevedo.

Melissa Paredes defendió el embarazo de Ale Venturo | Panamericana TV

