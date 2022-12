Horacio Calcaterra y sus primeras palabras en Universitario: “Feliz de vestir esta camiseta. Quiero salir campeón”

El exfutbolista de Sporting Cristal expresó sus impresiones por este retorno al cuadro 'crema' y de los objetivos del equipo. (Video: Universitario)

Universitario de Deportes ha sido uno de los equipos peruanos que mejor se ha reforzado en el actual mercado de transferencias con 11 fichajes hasta el momento, a falta de confirmar a Bruno Sepúlveda. Sin embargo, el más polémico fue el de Horacio Calcaterra, quien no renovó con Sporting Cristal y decidió fichar por los ‘cremas’. En ese sentido, el volante expresó sus primeras sensaciones por este retorno a uno de los grandes del Perú.

“Estoy muy contento de haber llegado a Universitario. Me agarra con mucha más experiencia y tratando de disfrutar este tiempo al máximo. Estoy feliz de vestir esta camiseta, de dar este paso, venir acá. Mi objetivo principal es salir campeón”, comentó para el canal oficial de la ‘U’.

De la misma manera, confesó haber encontrado un plantel muy competitivo y con variantes para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana de la mejor manera. “Muy contento con los jugadores que se han sumado, son de experiencia y mucha trayectoria. Creo que hay variedad para que el comando técnico tome las decisiones que correspondan. Con ello, el objetivo estaría más cerca, que es pelear el campeonato a fin de año”, dijo.

Evidentemente, en este grupo ha podido juntarse con excompañeros, uno con quien coincidió en Sporting Cristal y los demás en la selección peruana. “Me ha tocado reencontrarme con ‘Ema’ (Herrera), Aldo (Corzo), José (Carvallo) y Andy (Polo). El grupo me parece espectacular, me han recibido bárbaro. Voy a tratar de sumar y conseguir el objetivo con el plantel”, señaló.

Horacio Calcaterra se reencontró con Emanuel Herrera en Universitario luego de coincidir en Sporting Cristal. (Prensa Universitario)

Responsabilidad y competencia en el mediocampo

Horacio Calcaterra fichó por Universitario para reforzar la medular, que también está conformada por los recién llegados Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, además de los que ya estaban como Alfonso Barco, Jorge Murrugarra, Jordan Guivin y Piero Quispe. Por tal motivo, habrá un lucha incansable y complicada para el técnico Carlos Compagnucci para definir a sus titulares.

“Siempre en un equipo grande hay mucha competencia. Sabía de eso, pero me gusta este reto y por eso tomé la decisión de venir. Voy a tratar de conseguir un título, sé que el club hace varios años que no lo logra y me parece que es un desafío muy importante en mi carrera. Espero poder conseguirlo”, indicó.

Pero ‘Calca’ no solo trataría de aportar por sus cualidades futbolísticas, sino también por su experiencia a sus 33 años y con un amplio recorrido en el balompié nacional. “A medida que ha pasado el tiempo uno va adquiriendo más responsabilidad. Al venir a este club cada uno sabe lo que tiene que asumir y obviamente voy a tratar de ayudar en lo que pueda, tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró.

Horacio Calcaterra participó del primer amistoso de Universitario en pretemporada 2023. (Prensa Universitario)

Presión de la hinchada

En los primeros días de pretemporada en Universitario, se conoció que un grupo de barristas del equipo acudió a las instalaciones de Campo Mar para buscar un compromiso del plantel de cara a los objetivos del 2023. En esa línea, Calcaterra reconoció sentir la presión, pero que de su parte y de sus compañeros existirá el mayor esfuerzo para sumar una estrella al club ‘merengue’.

“Ya se siente el ambiente. En la primera semana se sintió a la hinchada, que también quiere lo mismo que nosotros, que es salir campeón, que entreguemos todo dentro de la cancha y el plantel está con el objetivo claro. El compromiso siempre va a estar y vamos a trabajar con mucha humildad”, apuntó.

Este traspaso de Horacio Calcaterra significó un retorno al club que lo acogió el 2012 tras un paso por Unión Comercio. Con los ‘estudiantiles’ disputó 34 partidos, en los que marcó siete goles. Sin embargo, con la experiencia de haber salido campeón en cuatro ocasiones con Sporting Cristal, intentará aportar a Universitario para conseguir el título nacional.

