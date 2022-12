El exjefe del gabinete técnico aseguró desconocer que Pedro Castillo iba a cerrar el Congreso

Luis Mendieta afirma que no conocía de la decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso. Canal N

El exjefe del gabinete técnico, Luis Mendieta, conversó en exclusiva en el programa de Jaime Chincha en donde dio detalles inéditos sobre las horas previas a lo que fue el último mensaje del entonces presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Según adelantó, lo que se tenía preparado era que el exmandatario acuda hasta el Palacio Legislativo para ofrecer un discurso ante la tercera moción de vacancia que iba a afrontar en tan solo 16 meses de gestión y que posterior a ello iban a estar sus asesores legales realizando la defensa del líder sindicalista.

“Los acuerdos previos que habíamos hecho con el presidente Castillo (la noche anterior martes) era su presentación ante el Congreso a las 3 de la tarde con un texto de defensa como correspondía por la moción de vacancia, también se acordó la participación de los dos dos asesores legales que él siempre ha tenido, uno del lado constitucional y el otro de carácter penal y también de igual manera se acreditó a algunos ministros que iban a darle un mayor nivel de fundamento y desarrollo a temáticas muy puntuales que se habían estudiado para la inviabilidad de esta tercera moción de vacancia”, reveló Mendieta.

En ese mismo sentido, el ahora exfuncionario mencionó que, el miércoles por la mañana estuvo realizando las coordinaciones previas para lo que iba a ser por la tarde del miércoles 7 de diciembre su presentación ante el parlamento.

Luego, Mendieta sostiene que, tras ya encontrarse en Palacio de Gobierno le hace entrega del texto final que el ex jefe de Estado iba a exponer, pero que no fue atendido y que minutos después se gestaría el intento de golpe de Estado.

“Esos 180 grados de cambio sorprendió a todo el país y a nosotros mismos, yo estaba en mi oficina y fui notificado, me consultaron si estaba escuchando el Mensaje a la Nación, yo desconocía por lo que me dedico a revisar otros textos de seguimiento de gestión no estoy con el televisor prendido y me doy con el discurso del presidente; que había dado un vuelco total a los acuerdos previos a los documentos centrales que se le habían participado y a la línea de defensa de su no vacancia dentro de estado constitucional de derecho y haciendo las argumentaciones que correspondían”, detalló.

El exjefe del gabinete técnico se sorprendió con todo lo expuesto por el expresidente y fue a preguntarle y Castillo Terrones no supo responderle a Luis Mendieta, quien procedió a retirarse.

Finalmente, Mendieta señala que, absolutamente nadie tenía presupuestado lo efectuado por el ahora detenido y que es el mismo profesor rural quien eventualmente tendrá la oportunidad de explicar por qué se lanzó a dictar la inconstitucional medida de cierre de Congreso y reorganización del sistema de justicia.

