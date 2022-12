Carlos Basombrío: “Los niveles de obstrucción a la justicia a los que ha llegado el presidente Castillo son impresionantes”

Exministro del Interior, Carlos Basombrío. |Foto: Andina

José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ha agravado la situación legal y política del presidente Pedro Castillo al señalar que dio la orden para facilitar las fugas del exministro Juan Silva y Fray Vásquez, quienes son buscados por la justicia. Además, de un nuevo personaje como Rudbel Oblitas que hacía y deshacía en el entorno presidencial.

Infobae entrevistó al exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien sostuvo durante meses que el mandatario estaba detrás de los prófugos. Insistió que la única salida a esta crisis pasa por la vacancia de Castillo en el Congreso de la República que se debatirá esta tarde.

¿Las últimas revelaciones de José Luis Fernández Latorre, exjefe de la DINI, confirman su tesis esgrimida durante meses de que el presidente Castillo contribuyó a que el exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez no sean atrapados por la justicia?

Los niveles de obstrucción a la justicia a los que ha llegado el presidente Castillo son impresionantes. Es un capítulo más que se sepa que facilitó las fugas de [Juan] Silva y su sobrino [Fray Vásquez]. Además, lo dicho por el jefe de la DINI, al cual trataron de involucrar o está involucrado en estos acontecimientos, es bastante importante porque ha entregado documentación y pruebas que sostienen su versión y otras situaciones que habrían ocurrido.

Los defensores del Gobierno señalan que Fernández Latorre no ha presentado pruebas y seguiría el mismo patrón de otras personas que acusan a Castillo de actos de corrupción como Zamir Villaverde, Karelim López y más...

Creo que, en realidad, debería tomarse con seriedad todas las declaraciones. Ya son como diez colaboradores eficaces que vienen del entorno del presidente, quien los puso. Mucha casualidad, ¿no? En segundo lugar, ellos [los defensores del Gobierno] van a decir que son ‘dichos’, lo cual resulta una muletilla, pero un colaborador eficaz en el Perú debe presentar pruebas para corroborar sus dichos. Así que no puede engañar a la Fiscalía. No es así como ‘dice lo quiere y no pasó nada’. Lo que pasa se están descubriendo más evidencias del entorno del presidente que están afrontando también procesos penales muy complicados.

Usted ha señalado que, dada la gravedad de la denuncia, hay un riesgo de fuga del presidente. ¿Por qué podría pasar?

La gravedad de las denuncias del exjefe de la DINI tienen que valorarse dado lo que implica estar al frente del servicio de inteligencia de un país. Las responsabilidades que ha tenido y con todo lo entregado a la Fiscalía como audios y documentos, él [José Luis Fernández Latorre] considera que [Pedro] Castillo no debe ser la persona que gobierne este país. Además, está lo ocurrido con el señor [Salatiel] Marrufo que también se acogió a la colaboración eficaz para corroborar la coima de los 4 millones [entregados por la empresaria Sada Goray] y ha ofrecido explicar la ruta del dinero que eso va ocurrir hoy en el Congreso de la República.

Exministros, como Dimitri Senmache y Juan Carrasco; el actual titular de Justicia, Félix Chero; el exsecretario general de Palacio, Julio Palomino, también habrían participado en la operación para facilitar las fugas de Silva y Fray Vásquez.

Evidentemente, el presidente no podría haber actuado solo. No tendría cómo. Solo con la complicidad de su entorno inmediato, como los mencionados, es que lo podría hacer. [¿La Fiscalía debe incluirlos en las investigaciones de posible obstrucción a la justicia] Me imagino que ya habrán tomado esas previsiones. Recuerde usted que lo dicho por el señor [José Luis] Fernández ya lo ha manifestado ante la Fiscalía. Ellos ya tendrán el material probatorio. Estoy seguro que están incluidos e involucrados. Creo que el señor [Dimitri] Senmache sostuvo cosas tan, pero tan fantasiosas para disimular que estaba protegiéndolo a [Juan] Silva. Creo, en mi opinión, que se corrobora porque eran las órdenes del presidente.

Pedro Castillo (Presidencia de la República)

En el caso del exministro Senmache, el exjefe de la DINI sostiene que el comandante Engelbert Verástegui, su exedecán, también estuvo involucrado en las fugas....

Otros edecanes del presidente de la República han sido mencionados, en reiteradas oportunidades, por colaboradores eficaces como la gente que llevaba y traía el dinero para Castillo. No es el único caso.

También conocimos sobre la influencia de otro sobrino del presidente, Rudbel Oblitas, quien se movilizó con una facilidad en el círculo del poder.

Antes ya había sido mencionado y citado por la Fiscalía. No me llama la atención porque los otros sobrinos [Fray Vásquez y Gian Marco Castillo] también están involucrados. [Rudbel Oblitas] Es parte del entorno del presidente. Incluso, [José Luis] Fernández ha señalado que él tiene videos de maltrato familiar a la primera dama que eso llevó a convertirlo en más poderoso que Castillo y chantajearlo.

¿Usted cree que las recientes revelaciones abonen a que la vacancia sea una realidad en el Congreso? ¿Inclinen la balanza entre los parlamentarios indecisos y de izquierda?

Yo no estoy seguro que lleguen a los 87 votos, pero, sin duda, estas nuevas revelaciones pondrían más en cuestión el voto de estas bancadas [de izquierda]. Más todavía cuando ya no tienen el argumento de que la derecha va tomar el poder porque quien asumiría la presidencia sería Dina Boluarte, quien perteneció a este Gobierno y ha sido elegida por el lápiz. Pueden haber cambios ahí, ¿no? Es muy difícil de saber porque hay muchos intereses en juego, mucho chantaje y compra de votos. Es un mundo muy turbio y no lo sabremos hasta la votación.

En los últimos días también cuestionó las designaciones de Wilson Barrantes, cuyos vínculos con el Movadef salieron a la luz, en la DINI; Gustavo Bobbio como titular del Ministerio de Defensa y Raúl Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial. ¿Qué mensaje nos quiere dar el presidente con estas personas en altos cargos?

Estos nombramientos solo se pueden entender que [Pedro] Castillo se juega el todo por el todo por la estrategia del choque. [Wilson Barrantes, Gustavo Bobbio y Raúl Noblecilla] Son gente de choque de movimientos de izquierda que no tienen ningún apego por la democracia. Más bien, el Gabinete de Betssy Chávez es también un equipo de guerra contra el Congreso. Me parece que eso es lo que significan.

Betssy Chávez - Pedro Castillo (Presidencia)

Usted mencionaba hace un momento a Dina Boluarte. Si el presidente Castillo es vacado por el Congreso, ¿ella podría tener un Gobierno viable a corto plazo? Digamos, la vicepresidenta llegó por Perú Libre y Vladimir Cerrón...

Eso justamente abona la posibilidad de que ellos [Perú Libre] prefieran a Dina [Boluarte] que Castillo, quien está liquidado por las barbaridades que ha hecho. Cualquiera, creo, siempre va ser mejor que Castillo. No creo que Dina Boluarte cometa los mismos errores y menos aún con los graves casos de corrupción que se conocen.

¿Una administración de Boluarte no sería tan ideologizado y se situaría en el centro político?

No, creo que también puede incluir a gente de la izquierda y la derecha. No espero ninguna maravilla de un Gobierno de Dina Boluarte, pero creo que es imposible imaginar algo peor que el que tenemos con Pedro Castillo.

