Agente de Gino Peruzzi negó que oferta de Panathinaikos sea una “herramienta para una mejora salarial”

Gino Peruzzi, jugador de Alianza Lima recibió una oferta del Panathinaikos de Grecia. El propio representante del futbolista, Ulises Guallanez, brindó la información. Sin embargo, el agente aclaró posteriormente la situación contractual del lateral argentino.

El agente Guallanez afirmóen su momento que Peruzzi tenía una propuesta ene l fútbol griego. “El scouting de Panathinaikos me pidió condiciones por Gino. Si esto avanza necesito saber qué números pretende Alianza. Gino tiene contrato vigente por un año más. Podemos negociar otro. La prioridad es de Alianza”.

Luego, el representante del jugador ‘blanquiazul’ mencionó que Peruzzi y su entorno personal están cómodos en la institución.

“Gino está muy contento y cómodo en Alianza Lima. Por ahí se encendieron las alarmas porque se hizo público el interés de ciertos clubes por él, pero José Antonio Bellina y el hincha de Alianza Lima tienen que estar tranquilos porque el jugador y su familia están muy felices en el club”, sostuvo Guallanez en declaraciones a radio Ovación.

Gino Peruzzi se convirtió en titular indiscutible en Alianza Lima desde su llegada.

Asimismo, destacó lo conseguido por el defensor argentino en Alianza Lima. “Realmente estuvo por encima de las expectativas y todos estamos todos muy felices por la temporada que pudo ser coronada con muchísimo éxito y ahora solo está a la espera de sumarse a una nueva pretemporada”.

No obstante, aseguró que no existe ningún tipo de interés por captar la atención de otros clubes con el objetivo de una mejora salarial. “Si algún equipo quiere a Gino, tiene que negociar directamente con Alianza Lima. Muchas cosas se han especulado en las últimas horas, incluso se llegó a decir que esto podía ser como una herramienta para una mejora salarial, pero no hay nada de eso”.

Ulises Guallanez dio a conocer su opinión en caso sea necesario un reajuste en el contrato de Peruzzi. “Si yo tengo que pedir un aumento, me sentaría con José Antonio (gerente deportivo de Alianza) para conversar como dos personas adultas. Por ahora quiero desmentir todas esas cosas. Y es más, también existe la posibilidad de extender su contrato con Alianza Lima”.

Se queda en La Victoria

Además, no dudó en referirse al supuesto interés que mostró un club griego por su representado. “Me llamó el scouting de dicho club para saber cuáles eran las condiciones actuales del jugador y yo le dije que Gino le pertenece por un año más a Alianza Lima y si están interesados que ellos fijen un monto por la ficha”.

Para Guallanez, es bastante complicado que Alianza Lima decida dejar ir al jugador. “En lo personal, no veo mucho interés de Alianza Lima en desprenderse del jugador. Por el contario, los vi muy felices y existe una opción de extender el vínculo”.

Por otro lado, confesó que nunca hubo una propuesta formal de parte de Panathinaikos. “Nunca hubo una oferta concreta. Sólo fue una consulta del scouting y si a ellos le parece que todo está dentro de los parámetros que el club maneja, ahí recién, seguramente, realizarían la oferta formal por el jugador. El interés existe, pero no tenemos los números que podrían ofrecer por la ficha de Gino”.

Sobre su continuidad en Alianza Lima, se pudo conocer que el comando técnico está muy feliz con su trabajo y también creen que su permanencia es clave para ir en busca del tricampeonato. “Se estima de sobremanera que ellos están muy contentos con el jugador, me lo hicieron saber. He conversado nuevamente con José Bellina y la verdad es que estamos muy cómodos con el club”.

Finalmente, dio a conocer que Peruzzi llegará a la capital la próxima semana para poder sumarse de inmediato a los trabajos de Guillermo Salas. “Gino se tendría que presentar el miércoles y estimo que estará volando el martes por la mañana para poder estar a disposición del entrenador el día miércoles.

