Usuarios apoyan a Maria Grazia Gamarra tras ampay de su esposo con otra mujer: “Te mereces más”

Maria Grazia Gamarra está en el ojo público a raíz de que su esposo se convirtió en el protagonista de un ampay del programa de Magaly Medina. La actriz peruana tiene un sólido matrimonio con dos hijas y hace poco reveló que tomó la decisión de dejar la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ por dedicarse más tiempo a sus hijas, ya que su trabajo era demandante.

Es por ello que, luego de que se hicieran públicas las imágenes de Heinz Gildemeister, disfrutando en una discoteca con una mujer que no es la exintegrante de América Kids, más de una persona se ha pronunciado.

En las redes sociales de Maria Grazia Gamarra, los mensajes de solidaridad no han dejado de llegar y es que la actriz tiene en sus últimas publicaciones un video familiar en el que comparte con sus pequeñas y su pareja. El clip fue publicado hace tres días, por lo que nunca se creyó que podría pasar algo malo entre ellos.

Pero, debido a la traición, los cibernautas comenzaron a desearle lo mejor a la actriz y el mensaje que se repetía más era el pedido para que se separe de él de una vez por todas. Muchos mencionaron que esta era una situación imperdonable, por lo que no debía dar marcha atrás en una decisión como esta.

Usuarios muestran su apoyo a Maria Grazia Gamarra tras ampay de su esposo. (Instagram)

“En fin, chica, eres hermosa, preciosa, que tomes las mejores decisiones, reina, te queremos mucho amor para ti”, “Hermana, no lo perdones, y si lo perdonas, haz la que todas las mujeres hacemos”, “Te mereces más”, “Tú eres mucho para él”, “No por qué a ti, tan bella no te merece no lo perdones. Espero tengas amor propio y dignidad. Fuerza”, “Eres hermosa siempre has demostrado ser una mujer con principios y si te saco la vuelta ese tipo, pues, él supo que perdió a una gran mujer”, “No perdones a ese hombre, tú sacrificando tu carrera por tu familia y tu marido divirtiéndose con otra eso no es empático”, “Y pensar que dejo la actuación por dedicarse a sus hijas... Y el otro, haciéndola de pendejerete”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Qué pasó con el esposo de Maria Grazia Gamarra?

Heinz Gildemeister, el esposo de la conocida actriz María Grazia Gamarra, se encuentra en el centro de la controversia tras ser captado por las cámaras del programa de Magaly Medina en actitudes comprometedoras con otra mujer en una discoteca. Las imágenes, que fueron adelantadas por el programa ‘Magaly TV La Firme’ el 8 de mayo, han dado pie a múltiples conjeturas acerca de la situación actual de la relación de la pareja.

“Esposo de la estrellita de Al Fondo Hay Sitio, María Grazia Gamarra se divierte en discoteca con joven mujer que no es la actriz”, se escucha decir en el avance emitido en ATV que verá la luz a las 21:45 horas.

Heinz Gildemeister, esposo de María Grazia Gamarra, captado en actitud cariñosa con otra mujer. | Captura/ATV/Instagram

La aparente feliz pareja, tienen cuatro años de matrimonio, durante los cuales han captado la atención en el ámbito público, no solo por la carrera de la actriz peruana como creadora de contenido, sino también por el legado deportivo de Heinz, vinculado al mundo del tenis gracias a su familia.

El esposo de la artista, de nacionalidad chilena, ha seguido la tradición tenística de su familia, siendo hijo de la ex tenista Laura Arraya y del también ex tenista Heinz Gildemeister. La pareja ha construido una familia junto a sus dos hijos. La difusión de estas imágenes ha levantado preguntas sobre el futuro de su relación con María Grazia Gamarra, mostrando a Gildemeister en una proximidad evidente con una mujer que aún no ha sido identificada.