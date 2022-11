The Weeknd excluyó al Perú de su gira por Latinoamérica: así reaccionaron los fanáticos

The Weeknd anunció su gira mundial “After Hours Til Dawn", pero el Perú no está en la lista.

Fuertes rumores señalaban que Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, pisaría tierras peruanas por primera vez este 2023. La ilusión de los fans se mantenía fuerte hasta este lunes 28 de noviembre, fecha en la que el cantante canadiense anunció su gira mundial “After Hours Til Dawn”, en la que nuestro país no está incluido.

Según el comunicado oficial, el premiado artista visitará Reino Unido el próximo 10 de junio de 2023 como inicio de su esperado tour. Luego de varias paradas por Europa, se dirigirá a América Latina. México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile han sido los países seleccionados para tener a The Weeknd en escena.

Tour de The Weeknd por Europa y Latinoamérica.

La noticia ha caído como un balde de agua fría a los fans peruanos, quienes esperaban escuchar ‘Save your tears’, ‘Blinding lights’, ‘Starboy’, entre otros éxitos, en el Estadio Nacional. “¿Cómo se va a saltear Perú?”, “Solo en Perú sucede que Romeo Santos tiene 4 fechas, pero The Weeknd ninguno”, “¿Quién dijo que venía al Perú? Quiero dialogar de puño a puño”, comentaron en Twitter.

Fans reaccionaron así al anuncio de The Weekend.

Nacido como Abel Tesfaye el 16 de febrero de 1990 en Toronto (Canadá), The Weeknd se ha convertido en uno de los principales intérpretes de R&B alternativo de la industria musical. En 2010, comenzó a subir canciones a YouTube. Los temas, creados por el productor Jeremy Rose, llamaron la atención de muchos oyentes e incluso de celebridades como Drake. Este fue el lanzamiento de su carrera en la música.

Su éxito comercial se consolidó con el álbum “Beauty behinde the Madness”, que tiene éxitos como “Can’t Feel My Face” y “The Hills”. Actualmente, es acreedor de cuatro premios Grammy, 2 estatuillas de los Billborard Music Awards, seis American Musical Awards, dos MTV Video Music Awards y hasta ha sido nominado para los Premios Óscar.

The Weeknd fue el artista invitado para realizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV.

¿Qué artistas llegarán al Perú en el 2023?

Después de que el país permaneciera exento de shows musicales durante dos años debido a la pandemia del COVID-19, varios artistas de talla internacional pasaron por Lima. Bad Bunny, Coldplay, Avril Lavigne, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Guns N’ Roses y Maluma fueron algunas de las estrellas internacionales que pisaron territorio nacional.

Sin embargo, y para la alegría de los peruanos, más artistas de talla mundial han decidido ofrecer sus espectáculos en Lima para el siguiente año. Hasta el momento, Romeo Santos se ha convertido en el artista más esperado de lo que va el 2023, logrando hacer sold out en sus dos primeras fechas programadas.

También se presentarán en territorio peruano Alec Benjamin, Mötley Crüe y Def Leppard, Paramore, Ha*Ash, Lauren Jauregui, Blink-182, Vicentico y Emilia Mernes.

Al igual que el 2022, este 2023 será un año cargado de evento musicales.

