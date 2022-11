Joshua Ivanoff, exintegrante de ‘Combate’, es acusado de infiel y de no cumplir con su rol de padre

Joshua Ivanoff se separó de la madre de su hijo en octubre.

Joshua Ivanoff, recordado por haber participado en ‘Combate’, se separó de Michelle Biu a mediados de octubre. Ahora, la madre de su hijo rompió su silencio en ‘Magaly TV, La Firme’, donde contó que su expareja le habría sido infiel y que se ha desentendido de su rol como padre para salir a divertirse en Lima.

“Sería bueno que graben a Joshua, él está en Lima haciendo su vida y, aunque está soltero porque ya no estamos, nunca pregunta por su hijo. Se ha desaparecido del mapa”, contó la mujer al programa de espectáculos, que precisamente difundió imágenes del exchico reality en una discoteca de Lince este último fin de semana.

Por otro lado, la ex de Joshua Ivanoff habló sobre las presuntas infidelidades que habría cometido el exmodelo cuando estaban juntos. Aunque Michelle jamás le encontró nada, sí cree que le faltaron el respeto porque varias chicas se comunicaron con ella para contarle que su entonces pareja las pretendía virtualmente.

Michelle Biu se comunicó con el programa de Magaly Medina.

“(La separación) es algo que se veía venir por las constantes faltas de respeto (...) No puedo estar en una relación en la que me hagan sentir insegura, en la que yo tenga que aprender a vivir viendo a mi pareja que escribe a otras chicas. Él las llama sus ‘burger king’, sus comidas de paso. Cuando tienes una familia, hay cosas más importantes”, sostuvo.

Pese a la dolorosa decepción, a la modelo de ascendencia suizo peruana ya no le interesa qué hace Ivanoff con su vida amorosa. Lo único que reclama es que el padre de su hijo, un bebé de ocho meses, se haga cargo de sus obligaciones.

Lo que dijo Magaly Medina

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ aseguró no estar sorprendida por las declaraciones de Michelle Biu, pues cree que Joshua Ivanoff se ha caracterizado por tener romances poco serios con ciertos personajes de la farándula.

“Este chico siempre lo habíamos visto con mujeres como Deysi Araujo, que entraba a su departamento. Jenny Kume también andaba de programa en programa contando todo el romance escondido que había tenido con Joshua. Este chico siempre mantuvo este tipo de relaciones, pero de pronto lo vimos con esta chica, se mudaron a Tingo María, tuvieron a su bebé”, comentó.

Asimismo, cree que Biu cometió un gran error al “cuidar” que su expareja no le fuera infiel. “Qué terrible es estar vigilando a tu pareja, a quién le escribe y a quién no. Si tienes que vivir en ese estado de inestabilidad constante, eso no es una relación. Nadie merece eso, uno tiene que buscar siempre su tranquilidad, su paz mental. Esta chica es joven y a tiempo se dio cuenta que él no la respetaba y lo mandó a volar, perfecto”, añadió Magaly Medina.

Magaly Medina criticó a Joshua Ivanoff por las declaraciones de su ex. (ATV)

SEGUIR LEYENDO