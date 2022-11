Ricardo Gareca: “Solía tener charlas privadas con algunos jugadores para hacerle alguna crítica u observación”

Ricardo Gareca durante un conversatorio que dejó cosas muy importantes.

Ricardo Gareca, exdirector técnico de la selección peruana, hace unos días llegó a nuestro país para conversar un poco sobre lo que fue el proceso con la ‘Blanquirroja’. Además, reveló cuáles fueron las fórmulas para que cada jugador llegase de la mejor manera al partido por el repechaje y al Mundial de Rusia 2018.

“En la Selección me gustaba siempre tener charlas privadas con determinado jugador cuando había la necesidad de hacerle alguna crítica u observación, tal vez algo fuerte. Y es que me interesaba llevarlo a un terreno en donde el jugador se abra por completo y pueda transmitir todo al igual que yo”, señaló el ‘Tigre’.

Asimismo, aseguró que siempre tenía conversaciones con los jugadores que no les tocaba ser parte del once titular e incluso les confesaba su gusto y admiración hacia ellos. “En alguna oportunidad hablé con un jugador importante de la Selección y le hice ver que si bien me gusta mucho como futbolista, no lo estaba poniendo”.

Te puede interesar: Ricardo Gareca resaltó logros de Perú en últimas Copas Américas: “Desde el 2011 siempre estuvo en el podio”

No obstante, siempre les recomendaba que estén más que concentrados durante cada encuentro para que cuando les toque ingresar al campo de juego lo pudieran hacer de la mejor forma posible. “En ese momento solo le pude decir que cuando le toque su oportunidad tiene que estar preparado y así tener la misma confianza como el que está jugando en su posición”.

Además, agregó que estas charlas las veía como conversaciones en las que tanto él como el jugador, podían decir lo que sentían y pensaban. “Esa era la idea de llevarlo a un terreno en donde ambos podamos decir lo que piensa cada uno del otro, claro está, siempre con el respeto del caso”.

Para Gareca siempre fue clave tener confianza con cada uno de los jugadores que conformaran su plantel. “Muchas veces las características de los jugadores son diferentes. Algunos son abiertos con lo que piensan, mientras que otros todo lo contrario. Esto depende mucho cómo sea el jugador, más introvertido o más extrovertido, entonces es importante esa privacidad”.

Finalmente, señaló que siente que su liderazgo siempre lo ayudó a dirigir de la mejor manera posible. “Yo no soy líder porque busqué ser líder. Yo soy líder porque tengo una función que ejercer que es dirigir a un equipo y el trabajo hace que uno tome decisiones”.

Ricardo Gareca y Edwin Oviedo reciben homenaje en Chiclayo | YouTube

Llenó de elogios a Juan Reynoso

Ricardo Gareca no dudó en referirse al actual entrenador de la selección peruana e incluso confesó que se siente bastante feliz y tranquilo porque el equipo al que dirigió por ocho años se encuentra en buenas manos.

“Todas las etapas llegan a un momento en la cual se concluyen y creo que la Selección está en muy buenas manos, sobre todas las cosas. Ojalá pueda este comando técnico y los muchachos, sentir el cariño, el furor y el apoyo que hemos tenido en nuestra gestión”.

Te puede interesar: Ricardo Gareca y la posibilidad de volver a dirigir a Perú: “Necesitamos que cada uno siga su camino”

Por otro lado, confesó que espera que los dirigidos por Reynoso sigan la buena racha en Copa América, tal y como lo hizo él junto a su comando técnico. Pero eso no fue todo, pues admitió que esta tendencia empezó en la era Markarián. “Nosotros veníamos de un tercer puesto que ya lo había logrado Markarián. Entonces, volvimos a repetir y eso nos dio la pauta de arrancar la Eliminatoria dubitativa”.

A la vez, se animó a hablar sobre el estrepitado inicio que tuvieron en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. “Arrancamos mal, los primeros partidos fueron duros, muy difíciles. A partir de ahí había muchas dudas, inquietudes, mucha presión de parte del periodismo, lógicamente, y de la gente. Es algo a lo que estamos acostumbrados, pero a pesar de que ello, si no hay un conformismo y no se está de acuerdo con el trabajo que se hace, muchas veces uno corre riesgo en el puesto”.

SEGUIR LEYENDO