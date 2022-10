Sarratea: Alejandro Sánchez escribe desde la clandestinidad que “no he cometí ningún delito”

Alejandro Sánchez es dueño de la casa de Sarratea. Foto: Congreso

El empresario Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y amigo del presidente Pedro Castillo, se encuentra prófugo de la justicia. El martes pasado, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por 10 días a pedido de la Fiscalía y la Policía Nacional lo busca intensamente. Su paradero es desconocido, pero hoy reapareció en sus redes sociales.

En un post, escrito en su cuenta personal de Facebook, el empresario señaló que no cometió ningún delito y tampoco contempla la posibilidad de acogerse a la figura de la colaboración eficaz para evitar la cárcel. “No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores”, escribió al inicio.

Luego, Sánchez agregó que no se entregará a la justicia. “Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y todo el país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada no lo haré”, anotó.

Además, el empresario chotano mencionó que no reconocerá los delitos que le imputan en la Fiscalía. “No voy hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”, agregó.

Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, escribe desde la clandestinidad.

En otro momento, el amigo del presidente Pedro Castillo exigió al Ministerio Público dos opciones para que se ponga a derecho. “Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional y no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. Y que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, apuntó.

Alejandro Sánchez cerró su post con una frase: “Palabra de chotano”.

Buscado

Ayer se conoció que un equipo de la Policía Nacional y fiscales acudió al domicilio de Alejandro Sánchez para el cumplimiento de una detención preliminar de 10 días como presunto integrante del ‘Gabinete en la Sombra’, pero no fue localizado. Según Perú21, la información de Inteligencia indicaba que el empresario se encontraba en su casa de Asia, de donde habría fugado minutos antes del operativo.

Fuentes policiales indicaron a ATV Noticias que Sánchez habría fugado por la parte trasera de su vivienda.

“Hemos considerado como lógico que esta información ha llegado a oídos de este señor antes de que se ejecute la medida y es por eso que la Policía no ha podido ubicarlos en los inmuebles que tenía”, dijo el general César Vallejos, exjefe de Dirección de Inteligencia de Ministerio del Interior.

Orden de prisión preliminar contra dueño de la casa de Sarratea

En una misiva cursada el miércoles al jefe de Interpol, Julio Mariño, el fiscal adjunto provincial del Equipo de Fiscales contra la corrupción del poder, Édison Villanueva, solicita una notificación azul para Sánchez, investigado por los delitos de investigación criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.

La orden azul sirve para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito.

Natural de Anguía (Cajamarca), Sánchez aparece como titular de la empresa SJ Biomedic S.A.C. la cual es investigada por lavado de activos desde 2020. Él constituyó este negocio junto a su expareja y congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Elva Julón. Además, fue financista de la campaña de Castillo y acompañó al mandatario en algunos de sus viajes.

Según contó Sánchez, él conoció a Castillo durante la huelga de maestros del 2017, cuando prestó un inmueble para que los dirigentes de la movilización, incluido el mandatario, pudieran pernoctar. Años después, cedió su casa en el pasaje Sarratea para las actividades de campaña del mandatario.

