John Kelvin: los exorbitantes montos que cobrará por sus conciertos tras salir de prisión

Los exhorbitantes montos que cobrará John Kelvin por sus conciertos tras salir de prisión | Magaly TV: La Firme

John Kelvin vuelve a la música. El cantante que estuvo más de un año en prisión por los delitos de violencia física y agresión sexual en contra de su expareja Dalia Durán, fue liberado el último 25 de octubre. Desde entonces, se ha mostrado en sus redes sociales haciendo música.

Frente a ello, se conoció que el artista volverá a los escenarios con un show diferente. Incluso, estaría apostando por la salsicumbia urbana, por lo que tiene altos montos por cobrar para sus presentaciones en discotecas.

Un reportero del programa de Magaly Medina, se comunicó con el manager del cantante para conocer cuántos son los costos que cobrará en estas nuevas presentaciones. La sorpresa fue al conocer que su tarifa sobrepasa los 15 mil soles.

“Hemos tenido nuestro primer ensayo, ya con toda la banda. Ya estamos preparándonos para nuestro primer concierto acá en Lima, sería más o menos para fines de noviembre. El estilo que estamos manejando, salsicumbia urbana”, comentó al inicio.

John Kelvin volverá a los escenarios.

Tras ello, reveló el monto aproximado que cobrará por hora de presentación en discoteca. “Para discotecas ahorita estamos sacando entre 18 y 20 un show completo, con orquesta, bailarines, todo el show de una hora. (¿Eso es 18 y 20 mil soles?) Sí”, reveló el encargado.

Magaly Medina sorprendida con los exhorbitantes cobros

Ante estas declaraciones, Magaly Medina se quedó sorprendida y no podía creer que hayan personas que puedan pagar estos montos para una presentación de John Kelvin. Además, señaló que podría existir un gran riesgo por parte de los organizadores de que el público rechace al expresidiario.

“¿Qué traen pica pica?, ¿qué traen? No sé, de verdad no entiendo. ¿Habrá gente que esté dispuesta a pagar a contratar a John Kelvin? No se arriesgará a que contratarlo, la gente, en un franco rechazo a su comportamiento, no vaya, no asista. Yo creo que acá todavía hay mucho pan por rebanar, según nos contó a abogada de Dalia Durán”, señaló indignada la conductora de televisión.

Finalmente, criticó que haya vuelvo a hacer si vida como si nada hubiera pasado, pese a haber violentado cruelmente a su expareja. “Yo creo que él ha comenzado a vivir su vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera causado un gran daño a una mujer que lo acompañó durante muchos años y que es la madre de sus cuatro pequeños hijos”, expresó molesta.

“A mi me parece loquísimo tener que estar mirando imágenes como esas de él ensayando, de él paseándose por la calle, saludando, hablando, cada día festejando como si hubiera algo que festejar. No hay nada que celebrar”, finalizó la conductora.

SEGUIR LEYENDO