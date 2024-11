Mirtha Uribe, exfigura de la selección peruana de vóley, regresa a las canchas tras embarazo: “No me retiren antes de tiempo”

Mirtha Uribe regresa a las canchas de vóley después de un año. Crédito: FPV

La Liga Nacional Superior de Vóley Femenino (LNSV) se perfila como un auténtico crisol de figuras consagradas para la temporada 2024-2025. Luego de los anunciados regresos a la principal competición del deporte como Yessenia Uceda y Elena Keldibekova, se ha confirmado el esperado retorno de otra destacada voleibolista nacional: Mirtha Uribe.

La experimentada atacante de 39 años pondrá fin a su retiro temporal de las canchas para reingresar a la máxima competición doméstica de vóley. Uribe derrochará nuevamente su talento y vigencia para uno de los principales clubes capitalinos.

La conocida como ‘Tita’, mundialista y excapitana de la escuadra nacional, no pudo jugar la última temporada de la LNSV, tras quedar embarazada antes del inicio de la competencia. Seis meses atrás, la experimentada voleibolista dio a luz a su hijo y se ha venido preparando arduamente para volver a jugar con el club Olva Latino. Ella misma confirmó su regreso en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

“Estoy intentando volver, recién llevo dos meses entrenando después del nacimiento de mi bebé y del proceso de recuperación, porque tengo una cesárea. Estoy recuperándome e intentando bajar de peso. Voy lento, pero seguro. Me están llevando paso a paso”, indicó.

“Ahora tengo una motivación adicional, porque tengo el deseo de que mi hijo me pueda ver jugar. Yo todavía disfruto del vóley. No está siendo fácil, es un bebé pequeño. Dejarlo cuesta. Me ha quitado dos semanas de ritmo, porque se ha enfermado y estuvo internado en la clínica, pero ahí voy intentando llevarlo junto con el vóley y el trabajo”, agregó.

Mirtha Uribe es una referente del voleibol peruano y sin duda alguna, sumará jerarquía al plantel 2024/25 de Olva Latino, que la campaña pasada tuvo que luchar por la permanencia en la máxima categoría. Ahora, la exjugadora de la selección espera ayudar a que su equipo sea protagonista de la pelea por los primeros lugares de la competencia.

La experimenta voleibolista peruana jugará la nueva temporada de la Liga Nacional con Olva Latino. (Video: La Cátedra Deportes)

Mirtha Uribe nunca se retiró

Tras quedar embarazada inesperadamente, muchos pensaron que Mirtha Uribe había colgado las zapatillas. Sin embargo, la jugadora del Olva Latino en ningún momento consideró esa opción; por ello, se ha esforzado todo este tiempo para poder volver a las canchas a sus 39 años de edad.

“Yo nunca me he retirado, salí embarazada en un momento que ni siquiera yo imaginé. Fue una bendición para mí, pero tampoco había dicho que me retiraba. Cuando decida retirarme, lo haré. No me voy a retirar para luego de tres años volver. Cuando deje de disfrutar lo que hago, me retiraré”, señaló con firmeza.

Mirtha Uribe fue capitana en la selección peruana de vóley. Crédito: Facebook

“Solo hice una pausa, porque venía entrenando con mi equipo y luego salí embarazada. Seguí como asistente, pero no me alejé de las canchas. Ahora vuelvo como jugadora. No me retiren antes de tiempo. Lo importante es que continúo y que todavía disfruto lo que hago. Me gusta venir a entrenar. Me cuesta dejar al bebe, pero aún así cumplo y casi nunca falto”, agregó al respecto.

Cabe mencionar que la Liga Nacional Superior de Vóley 2024/25 está prevista para iniciar a finales de noviembre con la participación de 12 clubes. Alianza Lima es el vigente campeón del torneo, tras consagrarse después de 31 años, y buscará defender su título en esta temporada, que desde ya genera muchas expectativas. Se espera un nivel alto de competencia en cada etapa.