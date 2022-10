Ricardo Morán revela por qué ya no tendrá más hijos y da detalles de su situación legal contra Reniec

Ricardo Morán revela por qué ya no tendrá más hijos. (Instagram)

El productor y exjurado de ‘Yo Soy’, Ricardo Morán, se tomó varios minutos para interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales. El conductor de televisión utilizó las historias de su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas que sus seguidores le realizaron en las últimas semanas y sorprendió al revelar que entre sus planes ya no está tener más hijos.

Como se sabe, el empresario se encuentra en medio de una lucha legal para inscribir a sus dos hijos como ciudadanos peruanos. Esto luego de que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) rechazara la solicitud de inscripción de sus mellizos porque no tienen una madre inscrita.

Ricardo Morán, quien ahora se encuentra en Estados Unidos con sus pequeños, no dejó de contestar a una interrogante que ha causado asombro entre sus seguidores. “¿Por qué no tiene más hijos?”, se lee en la famosa cajita de preguntas y a lo que el presentador señaló que no sería responsable de su parte tener otro bebé, pues no podría brindarle el tiempo que requiere.

“Me muero de ganas, me encantaría tener más hijos y hasta sueños con sus nombres, pero no es responsable tener más hijos si no vas a darles lo que les corresponde y no me refiero solo a lo económico sino al tiempo. Ahorita puedo con Catalina y Emiliano, pero si tuviera más, evidentemente la calidad de esa relación no sería la misma y no me parece justo. Tengan los hijos que puedan tener y no más”, dijo la tarde de este domingo 30 de octubre.

Ricardo Morán revela que el 18 de octubre apeló otra vez al fallo del Poder Judicial. (Instagram)

Por otro lado, la exfigura de Latina TV compartió un vídeo dando detalles de su actual situación con Reniec y el Poder Judicial. Recordemos que, el 20 de julio de este año, el juez Juan Fidel Torres Tasso emitió una sentencia en contra del recurso de amparo que presentó contra el Reniec por no permitirle que sus pequeños sean reconocidos como peruanos.

Ante ello, Ricardo Morán no se quedó con los brazos cruzados y apeló dicha sentencia el pasado mes de agosto. Sin embargo, ha sido recién el 18 de octubre que se llevó a cabo la audiencia donde su abogado explicó el caso ante los jueces y ahora, espera que las autoridades tomen una decisión en favor de sus primogénitos, quienes nacieron el 26 de abril de 2019 en Estados Unidos a través de una fecundación in vitro con óvulos donados por una mujer anónima y una gestante subrogada (vientre de alquiler).

“En la audiencia de apelación, los tres jueces escucharon el caso narrado por mi abogado, dos de ellos hicieron preguntas muy pertinentes y el tercero dijo, ‘ah, bueno, entonces estos dos niños son hijos de dos ciudadanos americanos’. Esperemos que voten como dice la ley, que es muy clara y no hay interpretaciones. La ley dice que tienen que inscribirlos como peruanos”, dijo asegurando que, de ser favorable, la inscripción ocurriría en los próximos días.

Cabe mencionar que, la entidad del estado argumenta que no es posible registrar a los niños ni otorgarles un DNI porque “de acuerdo con nuestro Código Civil, no puede existir una partida de nacimiento donde solo se registre al padre, ya que solo se tiene en consideración a la madre biológica de los menores”. “Desde que en 1984 se dio la Ley N° 28720, una madre soltera puede registrar a su hijo con los propios apellidos o con los del supuesto padre”, se lee en la página de Reniec. Sin embargo, no se dice nada sobre los padres solteros.

Ricardo Morán da detalles sobre el proceso judicial para la inscripción de sus hijos en Reniec. (Instagram)

