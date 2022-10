Director de cine denuncia amenaza de muerte luego de publicar tráiler acerca del expresidente Alan García

Tráiler del documental “Justicia para Alán”

El director de cine, Ernesto Carlín, denunció que recibió amenazas de muerte tras la difusión del tráiler de su último documental referente al expresidente Alan García. El material audiovisual lleva como nombre “Justicia para Alán” y está enfocado en los últimos hechos que sucedieron en la vida del exmandatario que se suicidó luego de que la Policía llegara a su casa para detenerlo.

Carlín conversó con el diario La República, donde dio a conocer el hecho e informó que pidió garantías para su vida. De acuerdo con sus declaraciones, recibió una llamada telefónica de un número desconocido presentándose como José Antonio Torres, quien le mencionó que atentaría con su vida colocando una bomba en la puerta de su vivienda. Ante ello, el productor refiere que el nombre que le brindaron es falso.

“Me querían desanimar a poner la denuncia. Llamé a mi abogado y él habló con ellos porque no querían hacer nada. En la subprefectura de Miraflores me dijeron que en una semana me iban a llamar para darme las garantías y que se iban a buscar los presuntos responsables”, manifestó al medio local.

De acuerdo con las declaraciones del director de cine, informa que las personas que estarían detrás de estas amenazas podrían ser a los que no le gustó su otro documental; así como también a los ciudadanos que se sienten “aludidos” por el largometraje ‘Justicia para Alan’.

El periodista Ernesto Carlín denuncia amenaza de muerte. Foto: Andina/Lima Gris

Documental ‘Justicia para Alan’

El cineasta detalla que su documental se basa en los hechos que sucedieron en los últimos meses en la vida del exmandatario Alan García. En este largometraje se recoge declaraciones y posturas del intento de detención de García el 17 de abril de 2019, fecha que se suicidó en su habitación.

“Preguntándole a otras personas, especialistas y conocedores, que no necesariamente son apristas sobre cómo se llevó a cabo todo el proceso, desde que le pusieron impedimentos de salida del país hasta el momento en que perdió la vida el 17 de abril de 2019. He estado inquiriendo, son más de 30 personas, entre ellas he entrevistado a dos expresidentes de países vecinos”, sostuvo.

Según el tráiler, se presenta un avance de diferentes figuras apristas indicando que se “cometieron errores de parte de la Fiscalía y la Policía”. Asimismo, muestra el episodio de Luis Alva Castro cuando termina en el suelo luego de ser agredido en la embajada de Uruguay.

