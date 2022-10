André Silva: ¿Quién es Adriana Álvarez, la hija de Michelle Alexander con la que se casará el actor?

Conoce a la hija de Michelle Alexander que se casará con André Silva. (Instagram)

Todo hace indicar que André Silva contraerá matrimonio con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander, este 2022. Aunque es actor es reconocido a nivel nacional, su vida íntima prefiere mantenerla en privado, por lo que ha evitado dar detalles de lo que será la ceremonia.

En un enlace en vivo que tuvo con ‘En Boca de Todos’, el protagonista de ‘Luz de Luna 2′ evitó referirse al tema, indicando que no deseaba abordar aspectos de su vida sentimental.

Sin embargo, Maju Mantilla, conductora del magazine le aclaró que si ellos querían saber acerca de la boda era porque su suegra, Michelle Alexander, había hecho público algunos videos en el que se podía observar a su pareja Adriana Álvarez escogiendo su vestido de novia.

Desde ese momento muchos se han empezado a preguntar quién es la hija de la reconocida productora de televisión, por lo que diferentes medios de comunicación han empezado a contar la trayectoria de la futura esposa de André Silva.

Para empezar, es hija de Michelle Alexander y trabaja como directora de producción en Del Barrio Producciones, empresa que dirige su progenitora hace varios años. Su labor es planificar e implementar los aspectos cruciales de todos los programas televisivos que presentan. Ella ha estado a cargo de 35 proyectos, entre los que destacan telenovelas, documentales y miniseries.

Cabe mencionar que la pareja se habría conocido cuando ambos laboraban en la productora de Michelle Alexander, pues André Silva no solo actuaba en las novelas, sino que también asumió el rol de director de Imagen y Relaciones Públicas en la empresa.

Asimismo, pese a que no les gusta exponer su vida privada, cuando Adriana Álvarez salió embarazada, el actor no pudo evitar mencionar en sus redes sociales que se iba a convertir en padre de familia. “Gracias, papa lindo, por darme una hermosa familia y sobre todo el mejor regalo de mi vida”, escribió.

Hay que precisar que cada vez que puede André Silva no duda en enviarle mensaje a su prometida a través de la televisión, la última vez fue durante el enlace con ‘En Boca de Todos’.

“Es una mujer muy importante en mi vida, es la mayor motivación que tengo para levantarme todos los días muy temprano y dar lo mejor de mí en cada momento, en cada trabajo y que siempre está en mi mente”, comentó.

Tula Rodríguez causó gran incomodidad a André Silva con preguntas sobre su boda. | América Tv.

Se incomodó con preguntas de Tula Rodríguez

Durante su participación en ‘En Boca de Todos’, André Silva no pudo evitar mostrar su incomodidad con Tula Rodríguez, quien constantemente le pedía que revele su fecha de matrimonio con Adriana Álvarez.

“Todavía no tenemos fecha, Tulita”, respondió Silva al inicio para luego expresar su molestia debido a la insistencia. “Este (...) no te voy a dar detalles porque no me gusta hablar de ese tema”, señaló.

