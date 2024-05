El sorpresivo motivo por el que Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial Rusia 2018

Jefferson Farfán explica por qué Christian Cueva pateó el penal en el Mundial Rusia 2018 | YouTube | La Linares

Para muchos es una herida que nunca sanará y es que el penal no convertido por Christian Cueva ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018, aún duele. Si bien han pasado seis años, el recuerdo de aquel momento ha quedado vivo en la memoria de muchos.

Es por esto que, durante una reciente entrevista, Jefferson Farfán fue consultado por dicho suceso, el cual marcó a toda la hinchada peruana. El exfutbolista dio a conocer que fue el mismo ‘Aladino’ quien tomó la decisión de agarrar el balón y patear el penal.

“La situación fue muy clara y sencilla. A Cueva le hicieron el penal y obviamente en ese momento se sentía con confianza de patearlo y lo hizo”, señaló la ‘Foquita’ en el programa de YouTube ‘La Linares’, el cual es conducido por la periodista Verónica Linares.

Asimismo, reveló que Ricardo Gareca había dado la indicación de que fuera él quien se encargara del tiro desde los 12 pasos. “Yo hablé con él en ese momento dentro del campo y decidió patear el penal. Gareca quería que yo lo pateara, pero como a Cueva le hicieron el penal, agarró la pelota y pateó”.

No obstante, dejó en claro que así como el volante falló, cualquier otro jugador del equipo también podría haberlo hecho. “Así como la falló él, también pude fallarla yo o la pudo fallar cualquiera. Así fue como pasó, no hubo más que eso”.

Lo cierto es que luego de ello, Christian Cueva no pudo recomponerse de aquel “trauma” con la ‘bicolor’, ya que tiempo después tuvo la oportunidad de volver a patear otra pena máxima, pero ante Paraguay en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2021.

En aquella ocasión, al volante le tocó el último tiro para asegurar el triunfo y el pase a la siguiente instancia de la competencia, sin embargo, también lo erró. Pese a ello, el combinado nacional logró clasificar a las semifinales del torneo Conmebol.

Christian Cueva no pudo anotar de penal ante Paraguay en la Copa América 2021.

¿Qué dijo Christian Cueva tras fallar el penal?

Finalizado el encuentro frente a Dinamarca, las cámaras captaron el preciso momento en el que Christian Cueva sale del terreno de juego en medio de lágrimas por el penal fallado. Además, se puede apreciar cómo sus compañeros tratan de consolarlo.

“Estoy triste por el penal. Fue una responsabilidad que asumí y ahora solo me queda trabajar el doble. Estoy agradecido con las personas que me apoyan, pero también con los que me critican para darme cuenta de las cosas pero sobre todo el apoyo de los compañeros”, sostuvo en un inicio.

“Casi siempre le pego a ese lado, pero se me fue para arriba. Erré y solo queda corregirme. Estuve triste. Es natural en un jugador que falla, pero salí luego de la mejor manera y creo que estuve bien. Ahora solo me queda levantar la cabeza y seguir”, finalizó.

La jugada completa desde la falta al volante peruano con revisión del VAR y lanzamiento de penal. | Video: Perfre / Latina

La suerte pudo ser distinta

Perú integraba el Grupo C junto a Francia, Dinamarca y Australia. Estos dos últimos lucharían por conseguir el segundo lugar y así, clasificar a octavos. En ese sentido, el equipo de todos tenía dos rivales directos a los cuales debía vencer sí o sí.

En el primer compromiso se midió ante los daneses y tuvo la gran chance de adelantarse en el marcador luego de la intervención del VAR. Sin embargo, Christian Cueva falló su disparo. Su rival de turno terminó ganando con el tanto de Yussuf Poulsen en el Mordovia Arena.

Posterior a ello, en la segunda jornada, la ‘blanquirroja’ fue derrotada por los franceses, pero superó a los ‘socceroos’ en la última. Estos resultados no fueron suficientes para conseguir el boleto a la siguiente etapa del certamen.