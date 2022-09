Laura Bozzo: Salvador Zerboni contó cómo fue convivir con la conductora en ‘La Casa de los Famosos 2’

Laura Bozzo: Salvador Zerboni cuentó cómo fue convivir con la peruana en ‘La Casa de los Famosos 2’. (YouTube)

Ha pasado más de un mes del fin de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ donde la actriz mexicana Ivonne Montero se consagró como la ganadora y su compañero Salvador Zerboni se quedó con el segundo lugar. Sin embargo, los finalistas siguen dando de qué hablar y está vez, el actor mexicano contó cómo fue su convivencia con Laura Bozzo.

Como se recuerda, la conductora de televisión fue de las concursantes más polémicas que tuvo el programa de Telemundo por sus diferentes enfrentamientos con los demás participantes y los escándalos que protagonizó antes de ser la última eliminada del reality.

Durante una entrevista en el programa ‘Netas Divinas’, Salvador Zerboni no pudo esquivar las preguntas con respecto a su estadía con Laura Bozzo en ‘La Casa de los Famosos 2′. El actor mexicano comenzó confesando que no esperó durar las 13 semanas en el programa ni mucho menos que conseguiría el segundo puesto.

Asimismo, explicó que fue muy complicado vivir al lado de la presentadora peruana y la tildó de ‘niña malcriada’. Sin embargo, admitió que actualmente mantiene una cercana amistad con ella y contó que continúan en comunicación, pese a ya no verse todos los días.

“Ella era como mi cruz. Era un calvario esa mujer. Ahorita me ama y nos hablamos todo el santo día, pero es que es una persona malcriada. Es una niña malcriada, así le digo“, dijo el mexicano de 43 años en medio de risas.

“Al principio me veía reflejado en los errores de ella y dije: ‘esto tengo que agarrar como un proyecto’, o sea, eso es lo que yo no quiero ser, entonces tengo que agarrarla ¡Dios mío!, bendito sea, yo pensé que me iba a las dos semanas no que me iba a quedar hasta la final, entonces aguantarla sí fue muy complicado, pero fue un éxito rotundo porque la gente amó eso”, agregó.

Salvador Zerboni aseguró que vivir con Laura Bozzo fue complicado. (Captura)

En esa misma línea, Salvador Zerboni indicó que protegió a Laura Bozzo pensando en su mamá y sin esperar nada a cambio. Esto generó que se ganara el cariño del público, lo cual fue muy sorprendente para él ya que señaló que está acostumbrado a las difamaciones.

“Yo lo hacía en honor a mi madre que cuidó a mi abuela siempre, yo veía que no esperaba nada de regreso, yo decía: ‘no te van a dar ni madres Zerboni, así que tú si quieres estate’, dije ‘lo voy a hacer, lo voy a dar’ y al final me fue muy bonito, la gente me amó, cosa bien raro porque como villano estoy acostumbrado a las difamaciones, a las habladas”, añadió.

¿Cómo reaccionó Laura Bozzo al ser eliminada de La Casa de los Famosos 2?

El 01 de agosto, Laura Bozzo fue la última eliminada del programa antes que se viva la gran final. La conductora peruana estuvo en la lista de las favoritas por muchas semanas, pero en la última recta no logró alcanzar los votos necesarios para quedarse y luchar por el gran premio económico.

Tras varios segundos de suspenso, se mencionó el nombre de Laura Bozzo como la elegida para irse de ‘La Casa de los Famosos 2′ con solo el 10 porciento de puntaje. La rubia presentadora se mostró tranquila y solo agradeció por la oportunidad de estar en el espacio televisivo. Posteriormente, la invitaron a subir al escenario junto con los conductores y fiel a su estilo, señaló que se iba con la cabeza en alto orgullosa de su participación.

“Muy contenta de verdad. Me siento orgullosa por mi participación y de haber podido ser como soy. Prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad que estar en un lugar donde se arrancan el corazón por 200.000 dólares. Se los regalo”, exclamó en ese momento.

Laura Bozzo fue eliminada de La Casa de los Famosos. (VIDEO: Telemundo)

