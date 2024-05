Alex Béjar de ‘Al Fondo Hay Sitio’ confiesa qué le dijo su padre al verla besando a Franco Cabrera en un ampay

Alex Béjar de 'Al Fondo Hay Sitio' revela cuál fue la reacción de su padre al ver su ampay con Franco Cabrera. YouTube: Enkhestan'.

Alex Béjar, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, estuvo en el ojo público, luego de ser captada besando apasionadamente al actor Franco Cabrera en un festival de reggaeton llamado ‘Cochinola 2024’ por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ de Willax Tv.

Ambos no han querido dar detalles si se encuentran en una relación o están comenzando a salir. Sin embargo, la intérprete española se pronunció en una entrevista que dio para el programa de YouTube ‘Enkhestan’ acerca del ampay que difundió el programa de espectáculos.

Alejandra Béjar comentó que en un primer momento le sorprendió porque no sabía que la estaban grabando y no entendía qué era un ampay. Después, preguntó qué significaba y considera que lo suyo no fue un ampay.

Su compañera de reparto de ‘AFHS’ y conductora del espacio digital, Brenda Matos, le consultó sin rodeos: ¿qué tal estuvo Cochinola?, y a lo que la artista europea señaló que solamente se divirtió.

“Que te puedo decir, lo que ha salido en la prensa. Me divertí mucho... y sí decían un ampay y yo no sabía que era un ampay. Luego me di cuenta de que es cuando se chapan dos personas que tienen pareja y están haciendo algo mal. Realmente, no fue un ampay porque ambos estábamos solteros”, explicó.

Pero, luego, la popular ‘Laia Sáenz’ sorprendió al revelar que la noticia se propaló rápidamente a sus amistades y hasta a su padre que vive en Madrid. Él se enteró de la noticia que difundió el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. La actriz reveló cuál fue la reacción de su padre al verla besando al actor en dichos videos.

“Me cayó mucho vacile, en el trabajo, con amigos, incluso mi padre también lo vio. Él de vez en cuando pone Alex Béjar y ‘Al Fondo Hay Sitio’ para ver cosas de la teleserie y le salió eso, le salió varias noticias”, contó al principio.

Ante la sorpresa y curiosidad de los conductores, le repreguntaron qué le había dicho su progenitor sobre ello. Y Alex indicó: “Me dijo; ‘disfruta, estás en Perú, haz lo que te dé la gana’”, indicó.

Pero también reveló cómo Franco Cabrera se enteró de dichas imágenes. La actriz de 25 años comentó que fue ella quien le envió el video, donde ambos aparecían muy cariñosos. “Yo se lo pasé a él, mira esto ha pasado y a mí me lo pasó Brenda (Mattos)”, dijo entre bromas.

Luego comentó, que al igual que el actor peruano, ha tomado la decisión de no hablar de su vida privada. “Él, como dice, siempre no habla de su vida privada y yo tampoco debería hablar... pero estoy aquí porque Brenda es muy buena amiga”, detalló.

Alex Béjar de ‘Al Fondo Hay Sitio’ revela qué le dijo su padre al ver el ampay con Franco Cabrera. YouTube: Enkhestan'.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Franco Cabrera y la actriz española?

Alex Béjar nació en el año de 1999 y nació en la ciudad de Madrid, España. Ella estudió actuación a una corta de edad; sin embargo, al no tener el apoyo de sus padres, se vio en la obligación de estudiar Comunicación Audiovisual, pero nunca abandonó sus sueños de convertirse en actriz.

De otro lado, Franco Cabrera es un reconocido comediante peruano, quien nació el 23 de diciembre de 1986, por lo tanto, actualmente tendría 37 años de edad. Cabe señalar que el último año, el actor dejó en claro que se encontraba soltero.

Tras darse a conocer el año de nacimiento de cada actor, se puede concluir que entre ambos hay una diferencia de edad de 13 años. Cabe precisar que ellos no se han pronunciado sobre estos besos, pero se sabía que ambos estaban totalmente solteros.