José Chávarri apunta a que Melgar tiene “cansancio emocional” después de la Copa Sudamericana

Melgar no pudo de visita en Matute. Alianza Lima sacó una ventaja de 2-0 durante los seis minutos iniciales del cotejo. El ‘León del Sur’ que hace unas semanas era considerado indestructible por la impecable actuación que estaba demostrando en la Copa Sudamericana, ahora es cuestionado por el corto desempeño en el torneo local. “Cansancio emocional” es el término que José Chávarri, comentarista deportivo, utiliza para referirse al actual contexto del cuadro arequipeño.

“Yo considero, como simple interpretación, desde lo emocional veo a los jugadores muy mecanizados, no veo creatividad, veo demasiada mecanización de los movimientos. Yo siento que hay cansancio emocional, mental, o como se quiera decir”, sentenció en primera instancia el comunicador en el programa Al Ángulo. “Porque no es posible que jugadores que, hasta hace poco, venían realizando prestaciones importantes, a nivel nacional e internacional, se hayan caído de esa manera o prácticamente no se salva ninguno”, agregó en el debate en vivo.

Cabe resaltar que Melgar vuelve a enfocarse totalmente al campeonato Descentralizado después de haber jugado, reiteradas ocasiones, a doble jornada como parte de su presencia en la Copa Sudamericana. Al caer goleado tanto de ida como de vuelta frente a Independiente del Valle, la escuadra ‘rojinegro’ no pudo avanzar hasta la anhelada final. Lo que no solo sería un hecho histórico para el plantel actual y la institución deportiva, sino que también hubiese marcado una ‘hazaña’ para el fútbol peruano.

El sueño se vio truncado, por ende, el único objetivo a alcanzar debería ser el torneo local. No obstante, la ausencia de efectividad está siendo recurrente y dentro de las justificaciones resalta la falta de motivación y la gran decepción que se llevó el ‘Dominó' en Quito y en Arequipa.

Por el lado de específicamente la jornada seis, la misma que fue reprogramada por razones de prioridad en Sudamericana, también se vio afectada por el aparente mal planteamiento del director técnico. “El triunfo es absolutamente merecido y todo mérito de Alianza que jugó un muy buen partido. Por contraste, no tuvo puntos bajos y los que entraron lo hicieron muy bien. Pero no entendí desde un principio, incluso antes de que Alianza metiera gol, en los tres o cuatro minutos, cómo un entrenador como (Pablo) Lavallén pudo cometer el error de poner a Deneumostier en esa posición”, anotó Chávarri tras analizar el lado netamente deportivo de la escuadra ‘Mistiana’.

“A Melgar le han hecho cuatro goles en diez minutos”, señaló Horacio Zimmermann a manera de acotación en el debate sobre la situación actual de Melgar. “Si contamos los últimos de Cienciano y los de Matute. La diferencia de Alianza es que hoy marcó. Las oportunidades que pudo generar después de ese primer envión anímico con el que salió en los anteriores partidos los llevó al resultado. Alianza pedía el triunfo, teniendo en cuenta que enfrentaba al que consideramos el mejor equipo del Perú en el año 2022″, concluyó el periodista deportivo.

