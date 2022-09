Pedro Castillo se burló de pacientes oncológicos, asegura vocera del colectivo “Ley de cáncer infantil”

Pedro Castillo había ofrecido más de 4 mil millones de soles a pacientes infantiles con cáncer.

El gobierno de Pedro Castillo ofreció más de 4 mil millones para garantizar el tratamiento integral y acceso a medicamentos oncológicos; sin embargo, hasta el momento el cheque no ha sido habilitado, según Katia Albujar, vocera del colectivo “Ley de cáncer infantil”. Cabe recordar que el 12 de mayo, el mandatario en compañía de un integrante del mundo de la farándula participaron de un evento en que hacían entrega del dinero.

Durante los últimos meses, la representante ha insistido en conocer cuándo se contará con el beneficio ofrecido. “A la fecha nosotros hemos tenido reuniones donde consultábamos cuándo se iba a habilitar el cheque mencionado por el presidente, fue en mayo, estamos detrás muchos meses, ya se han cumplido cuatro meses desde lo que él prometió y sin embargo, siempre nos indicaban lo mismo: no hay presupuesto”, reveló a RPP Noticias.

La información ha sido confirmada por el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien reveló que no se cuentan con los fondos para acceder al dinero prometido por el presidente. “Para nosotros ha sido una burla, impotencia total porque en toda esta habilitación de dinero se proporcionaba muchos temas importantes, que es el subsidio oncológico para pacientes de familias que vienen de provincias sin un sol a la capital”, indicó.

Pacientes con cáncer se emocionaron al recibir supuesto donativo que hasta la fecha no se concreta.

La vocera de la institución indicó que al día fallecen aproximadamente cinco niños oncológicos en los hospitales del Perú. La triste cifra estaría motivada por la “burocracia” que impide otorgar tratamientos con normalidad y rapidez. Además, exigió sanciones a funcionarios por tantas muertes de niños con cáncer.

“Todo lo que nos indicó el presidente Castillo no se está cumpliendo, la máxima autoridad que tiene que velar por la vida de los pacientes nos ha tomado el pelo, ¿qué podemos esperar de los demás funcionarios?”, señaló.

Albujar denunció que las autoridades no atienden con seriedad la lucha de miles de menores y sus familias. “Es una lucha ardua la que es enfrentarse contra el cáncer, solo las familias que lo viven lo padecen y saben de la magnitud de lo que les estoy informando. Luchar contra el cáncer no es fácil y sobre todo con un hijo es muy duro, muy difícil, es ver a tu niño día a día desgastarse por los tratamientos y más duro es saber que el día de mañana no vas a tener medicamentos o tener cama en un hospital”, dijo.

Ley de cáncer infantil

A inicios de septiembre la Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Poder Ejecutivo de promulgar la ley de cáncer infantil. La institución resaltó que la ley dispone la creación de un programa nacional para tal fin, además de un registro y un observatorio sobre el cáncer infantil. Además se instó a identificar los problemas más críticos que afrontan los menores y sus padres al buscar acceso al sistema de salud.

“En atención a estas dificultades, también se remitió el Oficio N° 265-2020/DP, dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros, para solicitar la promulgación de la autógrafa, recordando el deber de protección especial del Estado hacia dichas personas menores de edad”, recordó la institución.

