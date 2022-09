Guillermo Dávila y Vasco Madueño se habrían reconciliado: comenzaron a seguirse en Instagram

Guillermo Dávila y Vasco Madueño comenzaron a seguirse en Instagram.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño acapararon varias portadas durante inicios de este año, luego de que el cantante internacional fuera convocado a ser parte del programa ‘La Voz Perú’ cuando aún tenía un problema de paternidad con el joven de Perú.

En medio de la crítica por trabajar en nuestro país y no hacerse responsable, el intérprete de ‘Tesoro Mío’ estuvo en el ojo público. Sin embargo, se realizaron una prueba de ADN debido a la presión mediática, pero no pasó a más.

Pese a ello, recientemente ha llamado la atención que ambos hayan comenzado a seguirse en redes sociales. Se desconoce un acercamiento entre ambos personalmente, pero esta situación en sus cuentas de Instagram ha causado revuelo entre sus seguidores.

En la cuenta de Instagram de cada uno se ve que sigue al otro, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre el tema. Mucho menos, han tenido alguna publicación juntos. Como se sabe el venezolano dejó el Perú tras su participación en el programa y posterior concierto.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño en Instagram.

Vasco le pidió a Guillermo que se aleje de su vida

Todo sucedió cuando Guillermo Dávila concedió una entrevista a ‘Día D’ dónde habló de su concierto y también de Vasco Madueño. Allí lo reconoció y aseguró que no le pidió disculpas pero que ambos habían tenido un tiempo para compartir.

“Él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros (...) Todavía hay gente que me dice que reconozca a mi hijo. Dios mío, ¿todavía estará por ahí? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer al respecto. No le pedí disculpas, ya nosotros hemos compartido”, comentó el artista.

Estas declaraciones desataron la molestia del joven cantante, quien en conversación con Magaly Medina se refirió a este tema. Dejó claro que se decepcionó de Dávila cuando lo conoció y no porque alguien le haya dicho cosas.

Vasco Madueño no quiere hablar más sobre Guillermo Dávila. (Foto: Captura de ATV)

Ante ello, no dudó en calificarlo de tóxico para su vida y pidió dejar atrás todo lo que había pasado entre ambos. “Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él, yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo”, señaló Madueño.

Sin embargo, en otro momento dejó entrever que la vez que se acercó a él, solo habría sido parte de una estrategia para promocionar el concierto de aquel entonces. Es por eso que lo señaló como ‘manipulador’.

“No confío en él, desgraciadamente siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él, lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. No está obrando bien y yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras”, sentenció.

