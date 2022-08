Actor de ‘Mil Oficios’ grabó comedia en Estados Unidos con exdirector de Shakira y Julianne Moore

Angelo Bertini protagoniza ‘Cosas de Adultos’. | StarFilmsPeru

El recordado actor de la serie ‘Mil Oficios’, Angello Bertini, debuta en la pantalla grande este 15 de septiembre protagonizando la película ‘Cosas de Adultos’, producción que se rodó íntegramente en Estados Unidos y cuenta con un elenco de actores de diferentes países como Argentina, México, Perú, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Cuba.

Además de Angello Bertini, participa la actriz peruana Roxana Peña, el mexicano Alonso Espeleta, Miguel Paneke, Ahrid Hannaley, Catalina Arenas, Fiorella Vlank, entre otros. La cinta fue dirigida por el experimentado director Walter Rodríguez, quien trabajó con estrellas como Julianne Moore, Shakira, Pharrell Williams, Drake, Pitbull, entre otros.

‘Cosas de Adultos’ ha sido producida por Stardust Media gracias a Maria Luz Zucchella, productora ejecutiva basada en Los Ángeles con decenas de largometrajes en su haber. El director y guionista manifestó que la película fue una “terapia post-pandemica”.

“Esta cinta nace de una necesidad de reírse después de los larguísimos meses en confinamiento en todo el mundo. Nunca había escrito una comedia, así que empecé escribiendo un drama: La historia de un chico sin papeles, sin dinero atrapado en una relación tóxica con una chica que no lo quiere. Una vez que tenía el drama armado empecé a llevar al personaje por situaciones desfachatadas. Eso es lo que me terminó enamorando de la comedia”, afirmó el director que resaltó el talento de Angello Bertini.

Angello Bertini protagoniza película grabada en Estados Unidos. | StarFilmsPeru

“Angello Bertini no solo es uno de mis mejores amigos, sino es el mejor comediante con el que he trabajado en mi vida. Nos conocimos en Telemundo y presentamos un piloto de sit-com de la mano de la actriz nominada al Oscar: Adriana Barraza en el 2008. Angello vive en Lima pero, para suerte mía, estaba de paso en Miami, con la familia, de vacaciones. Cuando le conté la historia no se pudo resistir y se quedó un mes más, solo para filmar conmigo”, contó Rodríguez.

Cabe recordar que Angello Bertini se ha abierto camino en la actuación en diferentes producciones, sin embargo, gracias a su papel en ‘Mil Oficios’ gana considerable popularidad. Aunque ha estado alejado de la actuación por estar abocado a la panadería y su empresa de equipamiento de cocina, el actor regresa a la palestra con esta propuesta de cine.

