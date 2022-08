Viruela del mono: Se eleva a 1,207 casos confirmados en Perú

Imagen de archivo ilustrativa de tubos de ensayo etiquetados como "virus de la viruela del mono positivo y negativo" tomada el 23 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los casos de viruela del mono siguen aumentando en nuestro país y hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha confirmado 1,207 pacientes con esta enfermedad, siendo Lima la ciudad con mayor predominancia del virus.

Según data oficial del Minsa, hay otras 16 regiones en donde se han registrado infecciones, siendo estas Lima provincia (10), Callao (75), La Libertad (54), Arequipa (31), Cusco (7), Piura (6), Ica (5), Loreto (3), Lambayeque (4), Áncash (5), Cajamarca (2), Junín (3), Huánuco (2), Ucayali (4), San Martín (2), y Tacna (2).

Asimismo, la entidad de salud anunció que, de acuerdo a la información acumulada hasta el martes 23 de agosto, también se han registrado 599 altas médicas, desde que se conoció de manera oficial el primer contagio (26 de junio).

En esa misma línea, recordó que todos los pacientes recibieron atención médica posterior y están siendo monitoreados constantemente, mientras se identifica a los contactos de las personas que han arrojado resultado positivo.

Casos de la viruela del mono al 22 de agosto. (Minsa)

Data oficial del Minsa

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, la edad promedio de los pacientes que dieron positivo a esta enfermedad es de 32 años.

Además, el 99.2% de casos son varones, mientras que las mujeres representan solo el 0.8%.

Según el Minsa, el 68.7% de casos son varones que tienen sexo con otros varones, el 9.31% son heterosexuales, y el 22% está en investigación.

Sobre los antecedentes patológicos, el 62.7% son personas previamente diagnosticadas con VIH, el 18.6 % presentan antecedente de sífilis en el último año y el 4.52 % presenta otras enfermedades.

En tanto, solo el 3.19% de pacientes ha necesitado recibir atención en hospitales, mientras el 96.8% ha recibido tratamiento ambulatorio en sus domicilios.

Perú es el tercer país con más casos en América

En América, Perú ocupa el tercer país con más casos de viruela del mono por millón de habitantes, luego de Estados Unidos y Canadá, según la Universidad de Oxford.

Para el infectólogo Julio Cachay, hay un importante grupo no está tomando conciencia sobre esta enfermedad y que el Estado debe fortalecer y ser más claro en la comunicación sobre la viruela del mono. Eso puede ser un factor importante para contrarrestar más contagios”.

Perú es el tercer país con el mayor número de casos de viruela del mono del mundo.

“Aunque no lo creamos, eso también tiene que ver con la cultura de las personas. Recordemos que en nuestro país, casi el 95% de contagiados son varones y que la mayoría de ellos contrajeron el virus a través de relaciones sexuales, pero ellos no están brindando mayores pistas e información de posibles contactos, es por eso que no se puede crear un cerco epidemiológico cómo se debería o como quizás se está haciendo en otros países y esto va con los aspectos socioculturales de este grupo poblacional”, analizó.

Por su parte, El Dr. Juan Carlos Celis, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, indicó que hay casos que se niegan a pasar por pruebas que confirmen la enfermedad y por ello no ingresan a la lista de confirmados. “Lo que estamos viendo es que habría muchos que no se están reportando y eso estaría camuflando algunos casos: el famoso subregistro”, expresó.

A esto se suma, que se han detectado casos leves, que pasan desapercibidos e incluso se han reportado casos asintomáticos que podrían estar propagando la enfermedad silenciosamente.

