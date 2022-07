Lourdes Sacín preocupa tras dar a conocer que tiene parálisis facial: “no son buenos momentos para mí”

Lourdes Sacín (Foto: Facebook)

Lourdes Sacín, quien es activa en redes sociales dando a conocer su día a día a sus seguidores, sorprendió a más de uno con una triste noticia que ha puesto en riesgo su salud. La periodista reveló que es víctima una parálisis facial, producto de la tristeza por la pérdida de un ser especial.

Todo inició el pasado domingo 17 de julio, cuando Sacín dio a conocer el fallecimiento de la perrita que adoptó varios días atrás con motivo de brindarle un hogar y darle mucho amor.

Según contó en sus redes sociales, Linda, una cachorra de tan solo dos meses, enfermó repentinamente de parvovirus y coronavirus canino y tras varios días de internamiento en una veterinaria y en una clínica de cuidados intensivos, no presentó mejorías en su estado de salud.

El diagnóstico de la cachorra era grave, y los padecimientos terminaron por arrebatarle la vida, motivo por el cual la comunicadora entró en una profunda tristeza.

A través de una transmisión en vivo, Sacín comunicó su pérdida, y recibió decenas de condolencias por parte de sus miles de seguidores. Sin embargo, no se imaginaba que horas después su estado anímico le traería consecuencias en su salud física.

La noche del lunes 18, la periodista dio a conocer, a través de cuenta de Facebook, que tuvo una crisis de parálisis facial en el lado izquierdo de su rostro. Según mencionó, es la segunda vez que le ocurre, pues hace años presentó un episodio similar que duró poco más de un mes.

“Por segunda vez en mi vida me ha pasado esto porque ya había tenido parálisis facial hace años. Ahora se repitió. Desde ayer por la tarde empecé a sentir que se me dormía el lado izquierdo de mi cara, me asusté y pedí a mi mamá que viniera”, escribió al inicio de su post.

En esa misma publicación, Sacín señaló que tuvo problemas para hallar a un neurólogo que pudiera atenderla y expuso las dificultades que viene presentando a raíz de su parálisis facial.

“Acabo de despertar peor porque me cuesta hablar, comer y hasta tomar líquido porque solo funciona la mitad de mi boca. Hoy tengo que buscar urgente un neurólogo para que me pueda atender por la tarde. No son buenos momentos para mí”, agregó.

Foto: Instagram

ACTUALIZACIÓN

El último martes 19, la comunicadora anunció en una nueva publicación de Facebook que consiguió atención médica. Asimismo, dio detalles sobre cómo viene afrontando su parálisis facial y el tratamiento al que se viene sometiendo.

“Ayer lunes, me evaluó un neurólogo porque además de la parálisis del lado izquierdo de mi cara, tengo un dolor espantoso atrás de la oreja. Me explicó que ese dolor es del nervio facial que está inflamado, así que estoy tomando medicamentos para aliviarlo”, manifestó.

Lourdes señaló que se encuentra siguiendo al pie de la letra el tratamiento que le brindó el especialista. Acotó que aún no logra poder degustar sus alimentos, por lo que no está comiendo como debe. Sin embargo, su estado anímico ha mejorado y que está a la espera de que un nuevo integrante perruno se sume a su familia.

“De ánimo estoy un poco mejor porque ya habiendo fumigado y desinfectado mi casa, estoy esperando que venga el perrito que me ofrecieron en una transmisión el otro día y que muchos me decían que lo acepte”, adicionó Lourdes.

Asimismo, no se despidió sin antes agradecer a su comunidad de redes sociales por apoyarla con mensajes de aliento.

