César Hildebrandt tilda de “astuta” y “criollaza” a Patricia Juárez por proyecto de bicameralidad

César Hildebrandt, director del semanario “En sus Trece” se pronunció sobre el proyecto de ley de retorno a la bicameralidad promovido por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez.

El reconocido periodista, también señaló que los congresistas de la bancada de Perú Libre tuvieron “la decencia” de no apoyar la iniciativa de la parlamentaria fujimorista porque sería un “error” retroceder y llegar a estas medidas.

A través de su último podcast, César Hildebrandt calificó de “buena noticia” esta acción que no dio pie a que el proyecto siga en marcha.

“La buena noticia es que el proyecto —básicamente fujimorista— de la reelección, del Senado y de las dos cámaras no pasó. Necesitaban 87 votos y llegaron a 71 votos. Esta vez, la gentita de Vladimir Cerrón no los ayudó, tuvo la decencia de ayudar, es por eso que no llegaron a los 87 votos y quedaron en 71″, dijo en su podcast Hildebrandt en sus trece.

Recordemos que el pasado 15 de julio, con 71 votos a favor, 45 en contra y seis abstenciones, la propuesta de la Comisión de Constitución, el cual tiene como intención establecer 45 senadores y 130 diputados, no logró alcanzar los dos tercios mínimos para omitir la consulta popular y así la ley sea ratificada.

Sin embargo, Patricia Juárez solicitó que se reconsidere esta votación para que no quede en stand by su proyecto de ley. En ese sentido, Hildebrandt no dudó en tildarla de “astuta” y “criollaza”.

“Por supuesto que Patricia Juárez, digamos la fujimorista plena, ha dicho reconsideración de la votación para la próxima legislatura. Entonces, con eso, ha impedido que haya referéndum porque, al haber aprobado con 71 votos, el referéndum era inevitable. Pero con el pedido de reconsideración, el proyecto está en stand by. ¡Qué sabida, qué astuta, qué criollaza! Bueno, pues, eso es el fujimorismo y lo padecimos 10 años. ¿Se imaginan a esa gente en el Gobierno? ¡Madre mía!”, comentó César Hildebrandt.

Patricia Juárez sobre su iniciativa Constitucional

Patricia Juárez, titular de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, se pronunció sobre el texto sustitutorio del proyecto de ley de reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad.

“Vamos a explicar, el texto sustitutorio que hemos presentado ayer, lo presentamos anoche para que los señores congresistas, las bancadas y los asesores pudieran revisarlo, para que tengan el tiempo necesario. Hoy vamos a debatirlo”, declaró la congresista Juárez ante la prensa.

“Hemos retirado lo que se discutía respecto a las cuestiones de confianza. Hemos vuelto a lo que está establecido en la Constitución del 93; es decir, dos denegatorias (…) Hemos incorporado un pedido de algunas agrupaciones políticas respecto a que, para obtener una mejor representación, podamos incorporar a un representante de los pueblos originarios en la cámara de diputados como en senadores. Además, la reelección se mantiene”, añadió.

Patricia Juárez anuncia que se priorizará el debate del proyecto de ley de reforma constitucional

También, pidió a los miembros de las diferentes bancadas del Congreso explicar a los ciudadanos que la decisión de reelegir a una autoridad depende de ellos, debido a que en los comicios las personas podrán elegir a los personajes políticos que los representan.

“Nosotros creemos que si la clase política permanece en el tiempo se afianza. Es importante para todos los congresistas que podamos explicarles a los ciudadanos que es la decisión de ellos, del ciudadano, del votante, que escoge o no, vota o no por alguna de las alternativas. No significa que se pretenda enquistarse en el poder”, manifestó.

