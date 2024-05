Partidos de hoy, viernes 3 de mayo: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, viernes 3 de mayo, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles de las mejores ligas del mundo. Se juega una fecha más del Torneo Apertura 2024, la jornada 14 abrirá el telón con el crucial encuentro entre Universitario de Deportes con ADT en Tarma.

Los ‘cremas’ saldrán a defender el liderato de visita ya que un triunfo le daría la ventaja necesaria para tener medio título en el bolsillo a falta de cuatro duelos para terminar el campeonato. El equipo de Fabián Bustos no sabe lo que es perder en la Liga 1 hasta el momento: tiene 10 victorias y 3 empates. Una racha imbatible que lo pone como favorito ante un ‘vendaval celeste’ que lleva dos victorias consecutivas.

Sin Paolo Guerrero, César Vallejo buscará alejarse de la zona del descenso frente Cienciano en Cusco. El ‘Depredador’ volvió a estar ausente por una sobrecarga muscular, pero no todas son malas noticias ya que Cristian Benavente viajó a la ‘Ciudad Imperial’ y podría reaparecer después de casi dos meses. El último partido del ‘Chaval’ fue en el empate 2-2 con Cusco FC, en 3 de marzo.

Y Alianza Lima no se da por vencido y sigue luchando para llevarse el Apertura a pesar que no depende de sí mismo. Los ‘blanquiazules’ aún tienen chances y por eso harán lo suyo contra UTC en el estadio Nacional. Una vez más no estarán Adrián Arregui y Kevin Serna por decisión técnica, tampoco salieron convocados Franco Saravia y Yordi Vílchez, todos estarán ausentes pensando en el próximo duelo con Cerro Porteño por la fecha 4 por Copa Libertadores 2024.

Universitario de Deportes visitará a ADT en Tarma por la fecha 14 del Torneo Apertura 2024. (Liga 1)

Por la LaLiga de España, Athletic Club visitará a Getafe por la jornada 34, en un partido en el que ambos buscan la victoria para llegar a una copa en la próxima temporada: el equipo vasco luchará por la Champions League y el madrileño apunta a la Conference League. Ninguna pelea por el título del torneo debido a que el Real Madrid tiene una importante ventaja que lo señalan como el próximo campeón de la temporada, le sacó 11 puntos de ventaja a Barcelona.

Además, habrá acción en la Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y los diferentes campeonatos sudamericanos.

Partidos de Liga 1 Perú

- ADT 2-0 Universitario de Deportes / Finalizado

- Cienciano 1-1 César Vallejo / Finalizado

Partido de LaLiga

- Getafe 0-2 Athletic Club / Finalizado

Partido de Premier League

- Luton Town 1-1 Everton / Finalizado

Partido de Serie A

- Torino 0-0 Bologna / Finalizado

Partido de Bundesliga

- Hoffenheim 1-1 RB Leipzig / Finalizado

Partido Ligue 1

- Lens 2-0 Lorient / Finalizado

Partidos de liga uruguaya

- Danubio 1-1 Rampla Juniors / Finalizado

- Liverpool FC 2-2 Peñarol / Finalizado

- Nacional vs Racing Club (18:00 horas / Star+, GolTV)

Partido de liga argentina

- Juventud Unida SL vs Independiente (19:30 horas / TyC Sports)

Partidos de liga venezolana

- La Guaira vs Metro FC (17:00 horas / GolTV Play)

- Inter de Barinas vs UCV (17:00 horas / GolTV Play)

Partido de liga ecuatoriana

- Orense SC vs El Nacional (19:00 horas / Star+)