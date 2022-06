Congresista Jorge Marticorena señala que Pedro Castillo “ya no suma” a Perú Libre

Jorge Marticorena rechazó que el mandatario haya sido el causante de la ruptura de la bancada de Perú Libre.

El distanciamiento entre el presidente Pedro Castillo y el partido con el que llegó al poder, Perú Libre, ha motivado a especular sobre los motivos de este. Horas antes de que el jefe de Estado confirmara su renuncia a la agrupación liderada por el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, el excongresista oficialista, Jorge Marticorena, intentó esclarecer las razones por las cuales el partido del lápiz desde marcar distancia del gobierno de turno.

“Yo lo veo como que para ellos (Perú Libre) ya no suma (Pedro Castillo), en el sentido de que pueda de alguna manera satisfacer las proyecciones de carácter personal”, dijo quien alguna vez perteneció a la bancada que respaldó el gobierno del mandatario. Al ser consultado si creía que Castillo ya no sumaba o servía al partido, Marticorena optó por la primera opción y consideró que el presidente debe renunciar a su militancia.

Asimismo, señaló que la decisión del partido estaría asociada a que ya no existe una “relación de trabajo unitario o de trabajo por el Perú” entre miembros del lápiz y el jefe de Estado. Además, resaltó que Perú Libre ha vertido “una serie de acusaciones que no tienen fundamento” contra Castillo Terrones, como la reciente revelación de que el presidente habría incitado a algunos parlamentarios a dejar la bancada oficialista.

Pedro Castillo llegó al poder con el partido Perú Libre.

“Lo que sí me preocupa es cuando afirman que el presidente ha incitado a que los congresistas renuncien a la bancada. Eso yo lo rechazo. Desde la bancada que hemos formado de Perú Bicentenario, rechazamos esa afirmación. Esa ha sido una decisión personal en razón a lo que nosotros veíamos que pasaba, que no había coordinación ni información”, sostuvo.

LOS MOTIVOS DE PERÚ LIBRE

Entre las razones que se esgrimen, está el “promover el quebrantamiento de la unidad partidaria contemplado en el literal a) del artículo 38° del Estatuto, fractura de la bancada congresal, invitaciones a la disidencia en nuestra bancada y el Partido, además de promover la inscripción de dos partidos políticos paralelos dentro del seno partidario”.

Asimismo, Perú Libre manifestó que es “necesario resaltar que las políticas emprendidas por su gobierno, no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral y menos con el Programa e Ideario del Partido, implementando el programa neoliberal perdedor”.

Por último, el partido del lápiz “seguirá luchando por la conquista de sus legítimas aspiraciones, las que indudablemente son innegociables e incalculables para lograr un país democrático, descentralista, inclusivo, internacionalista, humanista e íntegramente soberano, como manifiesta su Ideario”.

Bernardo Quito, congresista por Arequipa postuló en la lista de Perú Libre.

“Creo que hace tiempo abandonó las banderas del partido”, consideró el congresista Bernardo Quito. Indicó que este quiebre entre Castillo y Perú Libre empezó, desde el 7 de junio del año pasado, cuando su agrupación fue relegada en el proceso de transferencia del poder. “Eso significaba que el partido no participaba como tampoco en las decisiones de los ministros salvo cuando se designó a Guido Bellido”, mencionó el parlamentario de PL por Arequipa.

Quito mencionó que “la derecha y los medios de comunicación se encargaron de satanizar y terruquear” a Perú Libre para aislarlo del jefe de Estado, lo cual terminó por concretarse. “Lamentablemente, Pedro cedió a ello y eso lo debilita”, remarcó. Apuntó que Castillo nunca tuvo un acercamiento con el partido para trabajar en una línea programática e impulsar los cambios profundos que se prometieron en campaña.

“No nos sentimos escuchados y, por lo tanto, no queremos cargar con un gobierno que sigue las políticas neoliberales”, enfatizó Quito. Agregó que el régimen de Castillo no adoptó, a lo largo de estos meses, ninguna medida alineada a la izquierda para satisfacer a las clases populares.

VIDEO RELACIONADO

Waldemar Cerrón dice que Perú Libre pasará a ser una oposición “propositiva” de Pedro Castillo. | Video Canal N

SEGUIR LEYENDO