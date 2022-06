Elliot Page celebra ahora con su personaje trans en la nueva temporada de The Umbrella Academy

Elliot Page: la reivindicación trans en The Umbrella Academy (Fotos: Instagram/@elliotpage)

Dentro del marco del mes del Orgullo LGBT+, se comienzan a divulgar las múltiples luchas de los integrantes de la comunidad que históricamente han sido señalados y perseguidos incluso hasta la muerte. Poco a poco el panorama ha ido cambiando con historias de triunfo y libertad como lo es la de Elliot Page.

Estas narrativas inspiradoras generan eco cuando se trata de personajes de gran reconocimiento dentro del mundo del espectáculo, pues la exposición a la que se enfrentan suele ser el principal gancho para que las audiencias quieran saber siempre más sobre la vida privada, aún más allá que su trabajo en cine, teatro, televisión o plataformas digitales.

Si bien cuando un famoso “sale del clóset” se convierte en un tema mediático y viral, cuando se trata de un caso trans las cosas triplican la intensidad. Ese fue el caso de Elliot Page, un actor, productor y activista canadiense que estremeció al mundo provocando debates digitales, una revolución en la industria del entretenimiento y la unión del colectivo más colorido del mundo.

Aquí te presentamos la historia del integrante de The Umbrella Academy, la serie que le permitió ser el hombre que es, sin la necesidad recurrir a elementos narrativos que pudieran llegar a ser transfóbicos.

Sin temer a que pudiera perder su espacio en la actuación en Hollywood, Elliot Page decidió ser congruente consigo y se declaró una persona trans Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

“Me encanta ser trans”: el mensaje de libertad de Elliot Page

El 1 de diciembre de 2020 , a través de sus redes sociales, quien hasta ese momento llevaba por nombre -aunque nunca se identificó como mujer- Ellen Page se declaró transgénero con un mensaje escrito que no sólo revoluciono al mundo, sino que también provocó una reacción positiva por parte del monstruo del streaming: Netflix. En el comunicado más viral de los últimos años, el actor daba el primer paso de una cadena desmedida de éxitos en su vida profesional y personal.

“Hola amigos quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy. Suficiente para perseguir mi yo auténtico. He sido infinitamente inspirado por tantos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré lo que sea apoyo que pueda y seguir luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, inició el comunicado.

En ese momento él previó las olas de críticas negativas que tiempo después lamentablemente sí ocurrieron y por ello anticipó de manera pública que le “tuvieran paciencia” pues era un proceso sumamente importante y por ello la delicadeza de cada nuevo paso era fundamental para no cometer errores y vivir plenamente.

Comunicado de Elliot Page (Foto: Twitter/ Elliot Page)

“También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y sabiendo cuántos privilegios tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la impasividad, el odio, los ‘oks’ y la violencia. Para ser claro, no trato de amortiguar un momento que es alegre y que celebro, pero quiero abordar el cuadro completo. Las estadísticas son asombrosas. La discriminación hacia las personas trans es abundante, insidiosa y cruel, lo que tiene consecuencias terribles”.

Rumbo al final de su comunicado, que para muchos fue una carta escrita desde el corazón, la polémica aumentó debido a que una peculiar frase se convertiría en un estandarte para los hombres trans en el mundo, pues la minoría de casos viralizados es aún más pequeña cuando se trata de ellos, ya que las mujeres trans han tenido mayor proyección en ese sentido.

“Soy una de esas personas y no nos quedaremos callados ante sus ataques. Me encanta ser trans y me encanta ser queer. Y cuanto más me sostengo cerca y abrazar plenamente lo que soy, cuanto más sueño, más crece mi corazón y más prosperar. A todas las personas trans que lidian con el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza. De violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor. Gracias por leer esto. Todo mi amor, Eliot”, finalizó.

La transición visible en The Umbrella Academy

Poster oficial de la tercera temporada (Foto: Instagram /@Elliot Page)

Estrenada en el 2019, es una serie de televisión de superhéroes estadounidense desarrollada por Steve Blackman para Netflix, siendo dentro de su categoría una de las más populares y vistas a nivel mundial. Aunque es una adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way desde 2007 y publicada por Dark Horse Comics, la visión del monstruo del streaming le ha permitido desarrollar una narrativa vigente con el público.

En ella participa Elliot Page y eso lo ha consagrado como uno de los actores más populares dentro de la industria, pues la fama de la serie ha llevado a Netflix ha darles hasta la fecha tres temporadas, pero esto no ha sido lo más viral en redes sociales, pues su transición en la serie también ha sido una de las más aplaudidas por los críticos de televisión y miembros de la comunidad LGBT+.

El 30 de marzo del 2022, Elliot Page dio a conocer en su cuenta de Instagram la primera imagen del nuevo personaje que interpretó en la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy. “Conozcan a Viktor Hargreeves”, escribió el actor canadiense de 35 años en su perfil, que cuenta con más de 5.8 millones de seguidores, donde se ve una imagen del programa en el que aparece junto a su compañera Emmy Raver-Lampman, quien da vida a Allison Hargreeves.

La vida le ha mejorado “drásticamente”

"Primer traje de baño de este nene trans", escribió en el pie de página que acompañó la publicación.

Su aparición tiene lugar en el segundo episodio de la temporada, donde Vanya lleva a cambio su transición mostrando un nuevo corte de cabello y dándose a conocer a partir de ahora como Viktor, un cambio que sus hermanos aceptan y apoyan.

Inicialmente se creía que era el único miembro de The Umbrella Academy sin habilidades; sin embargo, Viktor Hargreeves se reveló como el más poderoso y peligroso de todos.

“(El showrunner Steve Blackman) parecía realmente emocionado por incorporar (mi transición) a la serie... y luego el increíble escritor, periodista y autor Thomas Page McBee, a quien conocí haciendo una miniserie llamada Tales of the City, escribió un libro extraordinario llamado Amateur, que recomiendo a todo el mundo que lea. Fue el primer hombre trans en boxear en el Madison Square Garden y su libro, y su trabajo en general, trataba sobre la masculinidad y lo que significa y la exploración de eso. Así que Thomas se unió y ayudó, y me siento orgulloso y emocionado de que la gente lo vea”, comentó el actor en una reciente entrevista en el programa Late Night With Seth Meyers.

Además compartió que aprendió a desconectarse de las reacciones negativas de las personas y por ello “ha mejorado su vida drásticamente”, dijo Page sobre la transición.

“Espero, ya sabes, espero que las personas que tienen un problema conmigo puedan tratar de escuchar eso, o aceptarlo en algún nivel. En lo que quiero enfocarme en este momento y lo que ha sido tan extraordinario es el grado de alegría que siento, el grado de presencia que siento. Me siento de una manera que realmente nunca pensé posible durante mucho, mucho tiempo”, manifestó con la plenitud que le ha hecho ser por fin él mismo ante todo el mundo.

