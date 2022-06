Corte de Luz en Lima y Callao hoy 23 de junio: distritos, zonas y horarios

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy jueves 23 de junio. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

JUEVES 23-06-2022

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 17:30

JR. AKAPANA CDRAS. 5, 12, 13, JR. CONDORHUASI CDRA. 24, JR. COTOSH CDRAS. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, JR. CURAYACU CDRAS. 6, 7, 8, 9, 15, JR. KALASASAYA CDRAS. 5, 12, 13, JR. KILLKE CDRAS. 3, 5, 19, JR. MARKAHUASI CDRAS. 7, 8, 9, JR. PALLKA CDRAS. 5, 12, JR. PUCARÁ CDRAS. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, JR. PURUCHUCO CDRAS. 4, 5, 7, 8, 9, 10, JR. SILLUSTANI CDRAS. 23, 24, JR. TOCACHO CDRAS. 1, 2, JR. UNGARA CDRAS. 1, 2, JR. YURACYACU CDRAS. 24, 64, AV. LAS LOMAS CDRAS. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, AV. SANTUARIO CDRAS. 16, 23, 24, CALLE KOKAN CDRAS. S/N, 7, 8, 9, CALLE S/N CDRAS. 6, 8, 9, CALLE SECHÍN CDRAS. S/N, 5 URB. VIPOL MZS. A1, B, B1, E, E1, J, J1, JI, K1, L, L1, M1, N, N1, O, P, P1, Q, Q1, R, URB. MANGOMARCA BAJA MZS. C, C1, D, D1, I, I1, U, URB. MANGOMARCA ALTA MZS. A, B, B1, C, C1, C3, CC, D, D1, D3, F3, I, I1, J1, URB. APTL MZS. A, B3, E, E3, D, D3, F, F3, G, G3, H, H3,

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

AV. 20A C.P. CASA BLANCA MZ. A

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

CALLE 4 CDRAS. 3, 4, 9, CALLE 5 CDRA. 1, AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. S/N, 12, 45, 102, ASOC. LOS NARANJITOS MZ. A, E, F, G, H, L, O, Z, AGRUP. FAM. CERRO SOLEDAD MZ. A, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZS. A, G, ASOC. EL PORVENIR MZS. B, C, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZ. A, FUNDO TAMBO INGA MZS. A1, B, ASOC. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE MZ. B, ASOC. LA LÍNEA MZ. A, ASOC. LOS NARANJOS MZ. A, ASOC. LOS NARANJITOS MZS. A, B, E, F, G, H, L, O, Z.

LIMA 09:30 – 12:30

PASAJE VICTOR REYNEL CON AV MAQUINARIAS

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

