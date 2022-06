Aprende a limpiar la pantalla de tu televisor sin hacerle daño

Lo mejor para la limpieza de tu televisor es usar productos caseros que no tengan químicos (Freepik)

En tiempos en que la tecnología avanza a pasos agigantados, los artefactos electrónicos suelen volverse cada vez más delicados. Es por eso que no solo hay que tratarlos con mucho cuidado, sino que también a la hora de darle el respectivo mantenimiento o limpieza hay que hacerlo con los productos adecuados para no echarlos a perder y que no salga más caro comprar una nuevo.

En la actualidad, el mercado de los televisores Smart TV, pantalla HD vienen con pantallas tecnología OLED, QLED, Amoled, Nanocell, de plasma, etc. Todos estos y más con lo último y de tacto supersensible.

Por esta razón, aquí dejamos una serie de consejos para limpiar tu televisor con productos realmente económicos que dejarán tu aparato como nuevo.

CÓMO LIMPIAR LA PANTALLA DEL TELEVISOR

Sin importar que la pantalla de tu TV sea led, oled, amoled, de plasma u otro, lo mejor que podrás encontrar para limpiarla será el agua destilada combinada con alcohol isopropílico.

1. Hazlo con la TV apagada

Es fundamental que la limpieza la realices cuando el aparto esté frío y jamás pulverices la mezcla de manera directa sobre la pantalla. Lo podrías malograr.

2. Alista el agua destilada y alcohol isopropílico

En un pequeño aerosol, pulverizador o botellita de cristal vierte el agua destilada y alcohol isopropílico, ambos en iguales cantidades.

Si vas a echar 20 ml. de agua destilada, debes echar 20 ml. de alcohol isopropílico. Agitas un poco la mezcla y estará listo para usar.

3. Echa la mezcla sobre un paño

Para comenzar el trabajo de la manera correcta, humedece el líquido sobre una gamuza o un paño limpio. Acto seguido lo pasas suavemente por tu pantalla de arriba hacia abajo para que no deje marcas o huellas tras la limpieza.

4. No te olvides del soporte, el panel de control y las cubiertas plásticas

En principio, esta es la parte más sencilla del proceso, pues si solo se trata de polvo, bastará con pasar un paño seco por toda la superficie.

Si ocurre que el soporte tiene manchas de grasa o huellas, pues lo puedes limpiar con vinagre y limón. La receta es la siguiente: En un aerosol vierte 1 taza de vinagre blanco, 1 taza de agua caliente y el zumo de un limón. Y listo.

5. Desempolva y limpia los cables y el mueble de la tv

No solo nuestro televisor es el afectado con el polvo que le puede caer, también los son los muebles y lo que haya cerca al armatoste.

En ese sentido, puedes usar el limpiador multiusos descrito en el punto anterior para limpiar el mueble de tu televisor y los cables.

Este producto casero actúa como si tuviera agentes químicos y dejará todo reluciente. Un plus es el zumo de limón que dejará un olor muy agradable.

6. Limpia el control remoto

Este complemento del televisor lo puedes limpiar con un paño húmedo. Si está muy sucio, la recomendación es usar un hisopo remojado en agua tibia y una pizca de lavavajillas. Lo escurres y limpias la suciedad acumulada entre los botones.

USA VINAGRE BLANCO

Otro producto muy efectivo para limpiar la pantalla del televisor es el vinagre blanco (específico de limpieza). Con él puedes darle fin a todas las huellas, grasa y otras manchas de suciedad de la pantalla de cualquier televisor.

Tal como hemos venido haciendo, moja un paño con un buen chorro de vinagre blanco diluido en agua y pásalo por la pantalla de tu Smart tv, siempre de arriba hacia abajo.

Si por esas casualidades de la vida no cuentas con alcohol isopropílico a la mano, realiza la limpieza de la pantalla de tu televisor solo con agua destilada. Es preferible utilizar solo agua destilada a otros productos nocivos o a mezclarlo con alcohol etílico.

