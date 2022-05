BTS: ¿Quiénes son zurdos y quiénes diestros?

La banda K-pop más popular del mundo siempre tiene algo nuevo por descubrir y ese el caso de BTS, quienes sorprendieron a sus fans de todo el mundo al revelar a través de un video quiénes son zurdos y diestros.

Cabe resaltar que los integrantes no hicieron ningún anuncio oficial, por el contrario, esto sucedió de manera muy orgánica con un solo integrante.

BTS: ZURDOS Y DIESTROS

Para comenzar es necesario aclarar que seis de los siete integrantes son diestros y prueba de ello, son los videos o lives en los que los hemos visto utilizar la mano derecha para escribir o realizar algunas cosas.

Sin embargo, en un video que se volvió viral en redes sociales, se observa a Taehyung, cuyo nombre artístico es “V” firmar varias hojas con la mano izquierda, al ritmo de “Intentions” de Justin Bieber ft Quavo. Este hecho sorprendió a sus miles de seguidores y algunos así lo hicieron notar en sus redes.

“Paren, pare, paren. Mis neuronas acaban de entrar en cortocircuito. ¿Taehyung es zurdo?”, publicó una usuaria en Twitter.

Frente a ello, algunas fans de la boyband no dudaron en responder. Entre los comentarios, se encontraban aquellos que recién lo descubrían y otros que ya lo sabían desde hace mucho.

“No tengo ni idea, yo pensaba que era derecho, pero algunos dicen que es ambidiestro”, comentó una seguidora del septeto.

No obstante, es necesario recalcar que en entrevistas anteriores “V” ya había declarado que era zurdo , pero al ver algunos videos en vivo ARMY notó que utilizaba también la mano derecha, por lo que se ha concluido en que Taehyung es ambidiestro.

Si bien, desde su nacimiento fue zurdo, es probable que durante el crecimiento logró desarrollar el manejo de ambas manos.

Una persona ambidiestra es aquella que puede usar con la misma habilidad las dos manos y también los dos pies.

VIDEO RECOMENDADO

Un integrante de BTS sorprendió a ARMY y nuevos fanáticos al revelar de forma indirecta que era zurdo. Video: Twitter.

PROOF, LO NUEVO DE BTS

Se trata del noveno álbum de estudio que prepara BTS. Su venta regular se dará el 10 de junio del 2022. Sin embargo, con la variación de horarios en el mundo, el lanzamiento en algunas zonas será el siguiente:

• Perú, México, Colombia y Ecuador (9 de junio/ 11.00 p. m. )

• Costa Rica y Guatemala (9 de junio/ 10.00 p. m.)

• Chile, Venezuela y Bolivia (10 de junio/ 12.00 a. m. )

• Argentina y Brasil (10 de junio/ 1.00 a. m.)

• España (10 de junio/6.00 a. m.)

La canción seleccionada como el single de Proof ha sido “Yet to come”, la cual también es la canción del primer tracklist y D-1. Proof se dividirá en tres CD’s y las canciones que incluirá son las siguientes:

Tracklist - CD1:

- Born singer

- No more dream

- N.O

- Boy in luv

- DangerI need u

- Run

- Fire

- Blood, sweat and tears

- Spring day

- DNA

- Fake love

- Idol

- Boy with luv. ft Halsey

- On

- Dynamite

- Life goes on

- Butter

- Yet to come (The Most Beautiful Moment)

Tracklist - CD2:

- Run BTS

- Intro: Persona

- Stay

- Moon

- Jamais Vu

- Tricia: Seesaw

- BTS Cypher PT. 3: Killer

- Outro: Ego

- Her

- Filter

- Friends

- Singularity

- 00:00

- Euphoria

- Dimple

Tracklist - CD3:

- Jump

- Young Love

- Boy In Luv

- Quotation Mark

- I NEED U

- Boyz With Fun

- Tony Montana ft Jimin

- Young Forever

- Spring Day

- DNA

- Seesaw

- Still With You Acappella

- For Youth

La famosa boyband BTS vuelve con “Proof, su esperado álbum.

SEGUIR LEYENDO