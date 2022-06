Jugador de Emiratos Árabes Unidos previo al duelo con Australia: “Somos simples y no tenemos estrellas”

Caio Canedo es una de las armas de Emiratos Árabes Unidos en el repechaje. | Foto: Difusión

Las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Australia se medirán este martes 7 de junio en un partido definitorio previo al Mundial de Qatar 2022. El ganador de esta llave jugará ante el combinado peruano para conocer uno de los últimos cupos que restan por disputar antes de la cita mundialista. En ese sentido, Caio Canedo, una de las figuras de ‘Los Halcones’, habló sobre este encuentro y las sensaciones que ha vivido para cumplir un sueño.

“No me considero una estrella, pero sí un jugador muy importante en la plantilla. Somos simples y no tenemos estrellas. Todos estamos con el mismo pensamiento y el mismo objetivo de llevar alegría al pueblo emiratí. Son 30 años sin clasificar al Mundial y estamos muy concentrados en hacer historia”, señaló el delantero brasileño nacionalizado emiratí en una entrevista para el diario AS.

Y es que la última y la única vez que el elenco árabe se metió al certamen mundialista fue hace 32 años, específicamente para Italia 1990. En esas Eliminatorias Asiáticas, quedó primero en el grupo 3 tras sumar 6 puntos, lo cual le valió acceder a un hexagonal final, logrando la segunda posición tras alcanzar los 6 puntos.

En el Mundial, lamentablemente para sus intereses quedaron eliminados en fase de grupos luego de no haber podido sumar punto alguno y quedar relegado en el último lugar del grupo D que también lo integraron Alemania Federal, Yugoslavia y Colombia.

Ahora, en cuanto al Play-Off, indicó que su equipo está concentrado para conseguir el triunfo. “Ha sido una semana ocupada. Estamos convencidos de que puede ser una oportunidad que no tendremos más en el corto plazo , así que es foco y concentración total. Seriedad al máximo en la formación y absorbiendo cada detalle”, contó al medio español.

De hecho, la oportunidad de luchar por un cupo a la Copa del Mundo no es cosa de todos los días, más aún, si se trata de una dedicatoria hacia el mandatario de su país actual. “Sueño todos los días desde que obtuve mi pasaporte. Quiero hacer feliz a mi gente. Tuvimos una semana muy triste con la pérdida de nuestro presidente y haré todo lo posible para llevar un poco de alegría a esta gran multitud”, aseguró.

Emiratos Árabes Unidos buscará ir a su segundo Mundial tras Italia 1990. | Foto: AFP

PROCESO DE NACIONALIZACIÓN

Caio Canedo es un delantero de origen brasileño que nació el 9 de agosto de 1990. Hizo carrera en el país de la samba desde el 2009 hasta el 2014, año en que partió a Emiratos Árabes Unidos para jugar en Al-Wasl y desde el 2019 en Al-Ain. Esta larga trayectoria y el proyecto de la asociación de fútbol le convencieron para naturalizarse.

“Fue muy fácil (la decisión). La selección tiene un proyecto. Son jugadores jóvenes y de mucha calidad. El proyecto es fusionar nuestra calidad y experiencia. Ha sido muy exitoso. Siempre he querido defender al país, incluso como una forma de agradecimiento por todo lo que han hecho y están haciendo en mi vida aquí”, comentó.

ACTUAL TEMPORADA

Finalmente, el futbolista de 31 años se mostró contento por la gran campaña que ha realizado este año con el club árabe: campeonaron en la Liga del Golfo y la Copa de la Liga. Por ende, llega muy entonado al compromiso con los ‘Socceroos’.

“Esta temporada en particular ha sido bendecida. De tres campeonatos, ganamos dos. Es el resultado del arduo trabajo que hemos realizado durante todo el año. Los fanáticos de Al Ain son fenomenales. Dondequiera que vayas, estarán allí en grandes cantidades. Nuestro jugador número 12 sin duda”, dijo el atacante, que esta temporada anotó 6 goles y brindó 3 asistencias en 23 partidos.

Caio Canedo en un partido con Al-Ain. | Foto: Twitter

SEGUIR LEYENDO