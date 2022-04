Tomás Angulo llamó “bandida” a Melissa Paredes: ¿Cuál es su significado en el Perú?

¿Qué significa "bandida" en el Perú? (Foto: Composición Infobae Perú)

Perú cuenta con diversas palabras o frases propias que han surgido tras la mezcla de los dialectos hablados en el país. A muchos de ellos se les ha denominado “peruanismos”, pero en la actualidad existen frases o palabras que aún no han sido contempladas pese a su gran uso y ese es el caso de “bandida”.

SIGNIFICADO DE BANDIDA

Para el significado real utilizaremos a la Real Academia Española (RAE) como referente.

Según la RAE el significado de bandida es aquella persona que roba y además es fugitivo de la justicia. También se trata de una persona sin escrúpulos que engaña oi estafa. Esta palabra se puede usar de las siguientes maneras: bandido o bandida, según sea el caso.

BANDIDA EN PERÚ

¿Qué significa “bandida” en Perú? El significado también va de la mano con el expresado por la RAE; sin embargo, en el Perú esta palabra puede tomar otro rumbo, según el contexto.

Al revisar diversos foros peruanos, encontramos que el otro posible significado aún no está bien definido, pero su variación se da en el plano sentimental.

Según diversos internautas, al decir “bandida” a una persona dentro del plano amoroso, se refiere a aquella acompañante sentimental que estando en una relación de pareja es infiel. Esto también se podría aplicar en el caso de aquellas personas que salen con varias personas a la vez creando expectativas falsas en todos los seres humanos con los que se relaciona.

El uso mayor que se le da en Perú se encasilla hacia el sexo femenino; sin embargo, también se utiliza “bandido” para el sexo opuesto.

Otras palabras que pueden darnos un significado más claro de este posible peruanismo es sinvergüenza, mujeriego y hombreriega.

Este último término viene siendo estudiado por la RAE, ya que su uso se hace cada vez más frecuente y esto lo confirmó mediante sus redes sociales.

RAE se pronuncia sobre el término de "mujeriego" y "hombreriega". (Foto: Captura Twitter)

TOMÁS ANGULO LE PIDE PERDÓN A MELISSA PAREDES

Luego de varios meses fuera de las pantallas de América Televisión, la modelo Melissa Paredes regresó al programa “En Boca de Todos” como invitada especial. En ese mismo set se encontraba también el psicólogo Tomás Angulo, quien se pronunció meses atrás sobre el ampay que le hicieron a la ex reina de belleza con su actual pareja, mientras mantenía una relación marital con su ahora exesposo, Rodrigo Cuba.

Paredes no dudó en dedicarle unas palabras al psicólogo, lo cual hizo que Angulo haga un mea culpa público.

“Hoy lo veo aquí a usted hablando de errores y todo, me parece muy bien, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea de decir de bandida para abajo y de decirme que me deberían quitar a mi hija”, comenzó diciendo la exconductora de “América Hoy”.

“Usted (Tomás Angulo) no sabe y sí soy una mujer muy fuerte porque de verdad con todo el cargamontón que a mí me hicieron estoy parada aquí con una sonrisa para todos ustedes y continúo con mi vida”, añadió dejando sorprendidos a todos en el set.

Melissa Paredes se enfrentó a Tomás Angulo y él terminó pidiéndole disculpas públicas. (Foto: Captura TV)

Luego de escuchar su descargo, Tomás Angulo no dudó en tomar la palabra y le pidió disculpas públicas a Melissa Paredes por tildarla de ‘bandida’.

“Te quería decir de corazón a corazón que la palabra bandida tiene muchos conceptos, si esa palabra realmente te molestó te pido disculpas públicamente y sé que ahora te molestó, somos personajes públicos”.

“Y cada programa tiene diferentes formatos, este programa (En Boca de Todos) busca celebrar el amor, celebrar que las personas se equivocan y lo admiten. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Angulo es mala leche o que te calificó mal”, agregó.

Finalmente, la ex Miss Perú aceptó las disculpas. “Yo creo que como seres humanos nos podemos equivocar todos (...) Por supuesto que sí (acepto las disculpas), claro que sí”, concluyó.

