David Villanueva revela que tuvo romance con Mónica Sánchez: “Fue una persona muy importante”

David Villanueva revela su admiración por Mónica Sánchez, con quien trabaja en 'Al Fondo Hay Sitio'. | Difusión

El actor español David Villanueva, conocido por su papel de Xavi Sanz en ‘Al Fondo Hay Sitio’, compartió recientemente sus pensamientos y sentimientos sobre su compañera de elenco, Mónica Sánchez. En una entrevista a un medio local, el intérprete no escatimó en halagos hacia la actriz, destacando tanto su talento profesional como su valor personal.

La pareja de artistas, quienes alguna vez fueron vinculados sentimentalmente, ahora comparten una sólida amistad que él aprecia profundamente. “Estuvimos saliendo en su momento, fue una persona muy importante y lo sigue siendo a nivel amistad”, expresó a La República.

“Ella es muy feliz con su pareja actual y eso me hace feliz. Es una grandísima amiga y compañera, la admiro como ser humano, como actriz, y me ha enseñado mucho acerca de la industria en el Perú, de la sociedad”, agregó en sus declaraciones.

David Villanueva hace su aparición en 'Al Fondo Hay Sitio' como el papá de Laia. | América TV

En la serie, Villanueva interpreta al papá de Laia (Alex Béjar), quien en la trama, se encuentra enamorado del personaje de Mónica Sánchez. Sin embargo, el vínculo entre ambos ha trascendido la ficción.

La buena relación y el respeto mutuo han sido clave para que puedan trabajar juntos de manera armoniosa en el set.

¿David Villanueva se considera un galán?

Respecto a su propio papel en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Villanueva señaló que, a pesar de ser catalogado como un galán en la serie, no se identifica con esa etiqueta en su vida personal.

“No me considero galán. La palabra galán no me identifica, pero cuando llegué al Perú tenía un perfil que se asociaba a un tipo de galán. En mi caso, soy una persona muy de la calle, sencilla y normal, que tiene sus cosas buenas y no tan buenas como todos”, aclaró el actor español a Trome.

David Villanueva, el encanto español que conquista ‘Al Fondo Hay Sitio’. | Composición/Infobae

El intérprete defiende la idea de no encasillarse en un solo tipo de personaje, buscando siempre retos que le permitan demostrar su versatilidad. “La palabra galán me queda corta, como que te ubica en un espacio muy chiquito porque eres solo eso... una carita y no tiene nada que ver conmigo. Mis personajes no los considero galanes, creo que eso está desfasado en el tiempo”, comentó.

David Villanueva encantado de su personaje

Además de su admiración por Mónica Sánchez, David Villanueva expresó cuánto disfruta de su personaje en la serie. En la charla, se mostró entusiasmado al hablar de Xavi Sanz, a quien describe como un ‘encantador de serpientes’ que ha logrado captar la atención del público.

“He podido leer muchos comentarios en las redes sociales y ha gustado, a pesar de que no es el bueno de la película, sino que es un pícaro, travieso, vendehúmos. Pero en el fondo me divierto mucho”, resaltó.

La relación profesional y personal entre David Villanueva y Mónica Sánchez continúan siendo un tema de interés tanto para los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ como para el mundo del espectáculo en general.

David Villanueva como Xavi conoce a Charo en 'Al Fondo Hay Sitio'. | América TV

La trayectoria de David Villanueva

El actor español ha sido una figura versátil en el mundo del entretenimiento peruano. Mucho antes de unirse al elenco de la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, demostró su talento y carisma en el reality de competencia ‘Esto Es Guerra’, donde capturó la atención de la audiencia con su destreza y personal magnetismo.

Allí, no solo destacó por sus habilidades físicas y competitividad, sino también por su capacidad para conectar con el público. Esta exposición temprana en la televisión peruana le permitió forjar una sólida base de seguidores y abrir puertas a nuevas oportunidades en el medio artístico del país.

David Villanueva hizo su debut en 'Al Fondo Hay Sitio'. | América TV

Continuó su ascenso uniéndose al elenco de la telenovela ‘Colorina’. En esta producción, compartió escenas con la talentosa actriz peruana Magdiel Ugaz, interpretando al galán Luis Carlos. Su actuación dejó una huella significativa y demostró su capacidad para asumir roles complejos y variados.