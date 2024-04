Carlos Zambrano lanzó irónica frase sobre sus títulos en Boca Juniors: “Desde que me fui, no ganó ninguno”

El 'Kaiser' hizo un comparativo de los torneos que alzó en el cuadro 'xeneize' y los que tiene el club en los últimos años. (Video: Enfocados)

Carlos Zambrano es uno de los jugadores peruanos de mayor jerarquía que milita en la Liga 1. En la actualidad, defiende los colores de Alianza Lima, al que llegó el 2023 luego de una extensa travesía en el extranjero. De hecho, Boca Juniors fue el último club que representó en el exterior y, entre otras cosas, obtuvo cinco títulos en tres temporadas. En ese sentido, el ‘Kaiser’ lanzó irónica frase sobre los trofeos que consiguió el cuadro ‘xeneize’ desde que salió.

Antes de llegar al conjunto argentino, el zaguero admitió que pudo fichar por un club de la MLS, aunque la rechazó porqeu no colmaba sus expectativas económicas.

“Me desligué de Dinamo Kiev y tenía una oferta de Los Angeles Galaxy, que estaba Ibrahimovic. Hubiera sido lindo jugar con él, pero la candela (sueldo) no era buena. La gente cree que en Estados Unidos pagan bien, pero cuando me dijeron los números, me tiré para atrás. No me convenció, quería sacarle el jugo a esta carrera”, fueron sus primeras palabras en el programa digital, ‘Enfocados’, de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Carlos Zambrano no pudo debutar en Dinamo de Kiev porque fue apartado por problemas con el entrenador. - créditos: Dinamo Kiev

De pronto, Carlos Zambrano reveló que recibió una propuesta de China que le multiplicaba el sueldo, hasta que apareció Boca Juniors, su sueño de niño.

“Me sale una oferta de China por dos añitos. Eran 5 ‘palos’ (millones) por dos años, yo ya quería ir y aprender chino... Pero en ese momento sale lo de Boca, que era cinco veces menos. Estuve en Rusia y me di el lujo de hacer una pequeña ‘caja’ (ahorro). Opté por ir a Boca, era mi sueño para mí. Es hermoso ponerte la camiseta de Boca y entrar a La Bombonera, es lo más lindo, pero después de eso, la presión mediática es alucinante, en ningún lugar se vive algo así. Por algo le dicen el Mundo Boca”, comentó.

Etapa en Boca Juniors

Ahí fue cuando el seleccionado peruano rememoró su etapa en el equipo argentino y destacó que el hincha de Boca no se quedó conforme, ya que pretendía que salga campeón de la Copa Libertadores.

“Pasé una linda etapa: estuve tres años y gané cinco títulos. Pero la gente no quiere eso, sino la Copa Libertadores. Como peruano que trasciende en Europa y defensor... Me siento orgulloso, la gente me puede criticar, decir muchas cosas, pero si tengo que dejar el fútbol, me voy tranquilo”, señaló.

En eso, Jefferson Farfán le hizo hincapié a Carlos Zambrano en los trofeos que alzó en la escuadra ‘azul y oro’, mencionando cuántos fueron y resaltando que, desde su salida, la entidad no ha vuelto a coronarse.

“Gané cinco títulos en tres años y ahorita pregunta cuántos hay desde que me fui... Boca no ganó ninguno todavía. Son las estadísticas, no es que yo me crea”, sostuvo.

Carlos Zambrano disputó el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate entre 2020 y 2022. - créditos: REUTERS/Gustavo Ortiz

Y si se revisa las estadísticas, en el 2023, Rosario Central se proclamó campeón de la Copa de la Liga Profesional Argentina, Estudiantes de La Plata se adjudicó la Copa Argentina, mientras que River Plate se consagró en la Liga Profesional Argentina.

Los títulos de Carlos Zambrano en Boca Juniors

Desde su llegada, Carlos Zambrano se ha convertido en una pieza importante para Boca Juniors. A lo largo de su etapa, ha mostrado solidez defensiva y ha contribuido a la obtención de títulos locales como la Liga Profesional Argentina (2020 y 2022), la Copa de la Liga Argentina (2020 y 2022), además de la Copa Argentina (2020).

Pese a su contribución en la cancha, también ha estado marcada por momentos de controversia, incluyendo expulsiones y lesiones que han afectado su continuidad en el equipo titular. A pesar de estos altibajos, el zaguero ha sido considerado por los técnicos que han pasado por el club durante su estancia como un jugador clave en la defensa junto con otro peruano como Luis Advíncula.

Las actuaciones de Zambrano con el equipo han generado opiniones divididas entre los aficionados, algunos valoran su experiencia y liderazgo en la defensa, mientras que otros critican sus expulsiones o acciones violentas en el campo. Sin embargo, es innegable que ha dejado su huella en el club, contribuyendo a la solidez defensiva del equipo y participando en la conquista de títulos durante su permanencia en la institución.