La Libertad: Alcalde no concluyó una obra y pobladores lo arrastraron hasta el lugar para que cumpla con su palabra

Pobladores se molestaron con el alcalde por obra inconclusa. Video: Facebook

Estaban muy molestos y enojados. Les habían prometido una obra millonaria de riego tecnificado, pero la empresa encargada no la concluyó y, además, está mal elaborada. Los comuneros del caserío Peña Colorada en el distrito de Sanagorán (La Libertad) señalaron al alcalde Mariano Paulo Monzo como el principal culpable y lo arrastraron hasta el lugar para que responda por las irregularidades.

Los pobladores estaban manteniendo una reunión con la autoridad edil, pero los ánimos se elevaron y presuntamente el burgomaestre habría querido abandonar la junta que sostenía con los manifestantes: allí empezó todo.

Según TV Perú, Monzo fue arrastrado a la fuerza desde la plaza de Armas del distrito de Sanagorán hasta la zona de la obra para que explique porque estaba inconcluso y no había cumplido con su palabra.

Había poca presencia policial que no pudo evitar que el alcalde comience a ser llevado hasta la obra pública. En las imágenes, que han sido difundidas en redes sociales, se aprecia cómo la autoridad edil no puede hacer nada mientras es cargado por varios comuneros.

“Estamos reclamando por los incumplimientos por actas y compromisos que tenemos con el señor alcalde y por eso estamos acá. No es la primera vez, no queremos que la obra se quede como un elefante blanco, un riego tecnificado es una obra de gran envergadura, la empresa cumplió y el alcalde no ha impuesto penalidades, pese a que la obra está inconclusa”, dijo uno de los manifestantes.

Mariano Paulo Monzo, alcalde del caserío de Peña Colorado, en La Libertad, dijo que todo se solucionará el lunes. Captura: Facebook

SE DEFENDIÓ

Tras ser llevado cerca a la obra, el alcalde Monzo se defendió y aseguró que habían enviado varias cartas notariales a la compañía encargada para que subsane dichas errores y este lunes estarían retomando la construcción, pero que si esto no se logra, denunciarán el caso ante el Órgano de Control Institucional para determinar la responsabilidad.

“El lunes deberían estar retomando la obra, caso contrario volveremos a notificar y luego, en todo caso, denunciar”, manifestó.

Los comuneros advirtieron al alcalde del caserío Peña Colorada en el distrito de Sanagorán que si no se reinicia la obra será “castigado” con la ley de rondas campesinas.

SEGUIR LEYENDO