Congresista Segundo Montalvo pide que su asesor gane más S/23 mil pese a no contar con suficiente experiencia

Titular de la Comisión de Fiscalización insiste en beneficiar a un asesor que no cumpliría con requisitos necesarios.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El congresista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, insistió ante el titular del Legislativo, Alejandro Soto, el beneficio uno de sus asesores con un sueldo superior a los 23 mil soles. El documento al que accedió Infobae Perú fue remitido este viernes.

El funcionario en cuestión es el abogado Iván León Ramírez, especialista parlamentario del Departamento de Comisión del Congreso, quien asesora al perulibrista en la Comisión de Fiscalización a través de la responsabilidad de la secretaría técnica de ese grupo legislativo.

Según el documento al que accedió este medio, el parlamentario pide que se le otorgue “la encargatura” de su puesto a fin de que logre un ascenso solo por su pedido. En el documento detalla que el Departamento de Comisiones le niega subirle el sueldo por “muchas subjetividades, apreciaciones o pareceres”.

No obstante, la jefa de dicha instancia parlamentaria, Giuliana Lavarello Carbajo, argumenta que León Ramírez no puede ser beneficiado “con la encargatura del puesto de secretario técnico”, en principio, porque “el Departamento de Recursos Humanos no ha informado la relación de plazas libres”. Además, advierte que el incremento que ya se le otorgó fue sin concurso interno. Tal como señala un acuerdo de la Mesa Directiva de diciembre del 2022, el asesor de Montalvo pasó de tener el nivel remunerativo de ST5 a SP8, es decir, un incremento de 3 niveles.

“Han transcurrido solo 9 meses en lo que usted ha pasado de integrar por 22 años el grupo funcional de técnica y ahora pertenece al grupo profesional. Por lo que en vista de su reciente incorporación a nivel de profesional de nuestra institución y el escaso tiempo que ejerce dicho cargo, aún no cuenta con la suficiente experiencia ejerciendo su propio cargo de especialista parlamentario. Menos aún podría recibir, en este momento, la encargatura de una plaza superior como es la de secretario técnica”, se precisa del pasado 03 de octubre del 2023.

En esa línea, se detalla que ese cargo implica haber desarrollado un expertise particular en las comisiones que alcanza a lo largo de una labor de asesoría parlamentaria continua y progresiva, con la cual no cuenta.

“El otorgamiento de una encargatura implica una evaluación previa que debe efectuar el jefe correspondiente al servidor solicitante a fin de determinar si ha desarrollado las habilidades y cuenta con la competencia que le permitan realizar debidamente las labores y funciones correspondientes. Lo cual no es posible efectuar por esta jefatura debido a que el servidor recién se ha incorporado al grupo ocupacional profesional”, se detalla Lavarello Carbajo en sus argumentos.

Documento remitido por la jefa del Departamento de Comisiones sobre pedido de Segundo Montalvo.| Congreso

Asimismo, le recuerda que el ingreso al Servicio Parlamentario para ocupar plazas de secretarios técnicos en el Departamento de Comisiones ha sido, en su mayoría, por concurso público de méritos “en un régimen de igualdad de oportunidades de acuerdo con los principios de meritocracia y comprobación de capacidades y competencias”

“Particularmente considero que usted debe tener un periodo mínimo de cinco años en el cargo de especialista parlamentario y de tres años mínimo de manera consecutiva con dicho cargo en comisiones ordinarias, luego de una evaluación técnica, usted podría solicitar se le encargue el puesto de secretario técnico. Teniendo en cuenta que también existen otros especialistas parlamentarios que ejercen dicho cargo durante varios años”, se alega.

Según pudimos verificar en el portal de Transparencia del Congreso de la República, León Ramírez gana un sueldo superior a 10 mil soles, además de recibir S/2 200 como refrigerio y S/2 500 como bono mensual. Con el aumento que pide el congresista Montalvo, el funcionario tendría un sueldo de 18 mil 900 soles, sumado a los 4700 soles que detallamos anteriormente, por lo que podría ser beneficiado con un sueldo superior a los 23 mil soles.

Infobae Perú intentó comunicarse con la Mesa Directiva del Parlamento, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, fuentes de la Comisión de Ética indicaron que el parlamentario podría ser investigado por el pedido realizado a Soto.