Hildebrant se refiere al mandato de Castillo: “Estamos en un gobierno inepto, confuso y maniatado por sus errores”

Pedro Castillo es criticado por César Hildebrant

César Hildebrant volvió a referirse sobre la actual situación que enfrenta nuestro país tras una crisis política por las diversas decisiones que ha tomado el presidente Pedro Castillo. El director del semanario “En sus Trece”, aclaró que una manera rápida de salir de esta situación sería convocar a nuevas elecciones generales.

“ Lo que es notorio es que el Congreso quiere vacar a Castillo, sustituirlo porque no se siente representado en su figura. Es una guerra de guerrillas más que una guerra fría. No van a cesar en su empeño y Castillo tampoco va a cambiar demasiado su estilo oscurantista, así que es una tregua muy breve, frágil, táctica, no estratégica, que va a terminar en un enfrentamiento que considero inevitable”, aseguró para La República.

“Es un fuego y los leños los pone Castillo. Y las ganas piromaníacas las pone el Congreso. Hay un concierto de voluntades para el incendio. Y el público asiste a eso”, agregó.

Consultado sobre cómo el país puede enfrentar hasta el 2026 el mandato de Pedro Castillo y las decisiones del Congreso, el reconocido periodista, asegura que “este país hace mucho tiempo que no da para más”.

“Este país no da para más hace muchos años. No daba más el 2000 y, sin embargo, se encontró una salida. Parecía que no daba para más con Merino de Lama y se encontró por azar una salida gris, mediana y, sin embargo, llevadera y razonable. No creo que el país deba aguantar cuatro años y medio más”, aseguró.

“No creo que sea saludable para la institucionalidad democrática, la economía siempre en riesgo, ni saludable en general para la sociedad peruana asistir a esta eterna agonía de dos fuerzas desfallecientes, dos desprestigios que se pelean un trofeo que no sé en qué consiste. De eso se trata, ¿verdad? Un Congreso repudiado, un presidente impopular están cazándose mutuamente y el país anda en piloto automático. No me parece justo decir que la Constitución es una condena inevitable que nos somete a los cinco años del mandato. Unas nuevas elecciones quizás nos permitan una salida. Mira a Chile, un diputado casi patagónico resultó presidente. Claro, la diferencia es que hay partidos”, manifestó.

En ese mismo contexto, le preguntaron si la crisis política es consecuencia de toda esta crisis cultural, educativa, a lo que respondió que “ese divorcio entre cultura y política ha sido decisivo para el Perú, a la mala”.

“Es una de las peores cosas que nos han sucedido. Cuando la inteligencia, la cultura, la academia huyeron de la política, entonces vinieron estos vientres de alquiler, siglas comerciales, estos partidos de kits, y de membresías falsas”, acotó.

César Hildebrant, también opinó sobre la salida de Hernando Cevallos como ministro de Salud, para colocar a Hernán Condori, quien además está lleno de cuestionamientos por sus acciones en la conducción de su carrera como médico.

“Es que no se entiende nada. No solo es que sacas a tu mejor ministro, es que pones al peor sustituto. ¿Qué lógica hay en esto? Claro, después viene el señor Cerrón y te explica desde su sectarismo comarcal que era hora de los méritos del campo. En realidad, era hora de sus sirvientes”, aseveró.

“Tenemos un presidente indescifrable porque después de enterarme cómo opera el grupo que lo rodea, de los memos internos que lanzó el ex secretario general de la presidencia, el señor Jaico, llego a la conclusión de que no es que Castillo proteja a un grupo: es parte del grupo”, puntualizó.

