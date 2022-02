Perú Libre propone ampliar tiempo de mandato de alcaldes y presidentes regionales

Perú Libre propone aumentar tiempo de mandato de alcaldes y presidentes regionales

El debate entorno a las funciones y retos de alcaldes y presidentes regionales empieza a sonar con más fuerza a medida que nos acercamos a las elecciones del 2022. Esta vez, en lugar de candidatos y propuestas, la discusión se centra en el periodo de mandato de estas autoridades luego de que un congresista de Perú Libre, Edgar Tello, presentara un proyecto de ley que busca extender el mandato de estos a cinco años. Hasta la actualidad, la Constitución señala que los alcaldes y presidente regionales deben respetar su mandato de cuatro años.

El proyecto 1297/2021-CR busca realizar una reforma constitucional, específicamente en los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú. De este modo, el artículo 191 quedaría redactado de la siguiente manera: “El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un período de cinco (5) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”.

Por otro lado, el artículo 194 de la Carta Magna quedaría de la siguiente manera: “Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco (5) años. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución”.

MOTIVOS PRESENTADOS

Como todo proyecto de ley, existe una sección llamada exposición de motivos en la que el redactor señala las causas de su idea. En este caso, se señala que los congresistas y presidente son elegidos en distintas fechas que los alcaldes y presidentes regionales, generando que “la diferencia de periodos ocasiona confusión en la población”.

“Este desorden genera un calendario electoral irregular, en el que los procesos electorales nacional y subnacional, debido a los periodos que tienen (cinco y cuatro años respectivamente) recién tendrán coincidencia cada veinte años. Esta coincidencia de procesos electorales desgasta de manera considerable no sólo a los partidos políticos sino también a los organismos que tienen estrecha relación con el proceso electoral. Luego, y debido a irregularidad, el calendario presenta periodos demasiado largos sin la realización de algún proceso electoral”, se lee en el proyecto presentado.

Además, se menciona la postura de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política sobre el tema, la misma que ha señalado que esta medida que “‘El ordenamiento del calendario electoral en base a una periodicidad fija tendrá ventajas desde el punto de vista de la gestión y desde un punto de vista del fortalecimiento del sistema político”. Se lograría ordenar el trabajo de los organismos electorales quienes, además, ahora deben organizar los procesos de elecciones internas de los partidos. “A la vez, distribuirá mejor los costos de la organización de procesos electorales, de forma que no tengamos años en el que el desembolso de recursos del presupuesto sea demasiado alto”, agrega el documento.

El proyecto resalta que con esta medida ya no existirá la superposición de elecciones; es decir, cada cierto tiempo el país no se encontrará con la necesidad de asistir a las urnas para más de una elección como sucede cada 20 años. En el 2026 se espera que los peruanos escojan al próximo presidente y Congreso durante la primera mitad del año y a alcaldes y presidentes regionales a finales de ese mismo año.

