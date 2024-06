Diputados rechazó la eliminación de las jubilaciones de privilegio

Debate de la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados

Luego de aprobarse la media sanción para una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el diputado Miguel Ángel Pichetto solicitó suprimir el artículo 11 del proyecto; el cual buscaba la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Sin embargo, el pedido quedó desestimado debido a la falta de acuerdo, pero aún así no alcanzó los votos necesarios.

El pedido de eliminación de las jubilaciones de privilegio destinadas para Presidentes y Vicepresidentes fue puesto en votación pero no logró el aval necesario. De esta manera, en su tratamiento en particular, el artículo en cuestión se obtuvo 111 votos negativos, 109 positivos y 15 abstenciones. Este punto desató un acalorado debate sobre el cierre de lo que fue una larga jornada en el Congreso.

Todo comenzó con el planteo de Pichetto, quien manifestó: “Voy a pedir la supresión de artículo 11, le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la supresión de la jubilación o la pensión de los presidentes, se prohíbe, se limita que los presidentes de acá en más no tengan ningún beneficio por parte del Estado”.

En ese sentido, el legislador de Hacemos Coalición Federal sostuvo que “el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa; fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el Presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo en una fábrica”. “Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida”, lanzó.

Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal (REUTERS/Agustin Marcarian)

Así, solicitó que la Cámara de Diputados “no rompa este principio que reconoce la figura de un Presidente de la Nación y un derecho”, por lo que aclaró además que “todos los que están reconocidos, todos lo que ya tienen la jubilación presidencial ya lo tienen y no se lo pueden sacar”. “El problema es para los que están en ejercicio, para el actual presidente y los que vengan”, explicó y consideró “realmente lesionante” al derecho de quienes ocupen esta función.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar. El primero en oponerse a la petición de Pichetto fue el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, quien adelantó que lo único que acompañaría el partido amarillo es justamente el artículo 11 del dictamen que proponía eliminar las jubilaciones de privilegio. “Estaba dentro de nuestro proyecto, lo pedimos en Ley Bases, asique ese artículo nuestra bancada va a votar en forma positiva”, aclaró justo antes del inicio de la votación en particular.

Luego, se expresó el titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, quien aseguró que los legisladores de su misma fuerza política comparten los argumentos de Pichetto desde la perspectiva institucional, al reconocer la jerarquía de un ex presidente de la Nación, por lo que admitió que existían diferencias encontradas dentro del propio bloque. Sin embargo, citó el caso de Cristina Kirchner al plantear: “Resulta sumamente irritante que aún en los estadios económicos y emergenciales de la República Argentina, una ex presidenta de la Nación perciba una remuneración que supera los 9 millones de pesos, cuando un haber previsional básico es de 240 mil pesos, incluyendo los bonos, presidente”.

“Yo sé que es una solicitud que encarecidamente, diría que es la única, que ha pedido Unión por la Patria para acompañar nuestro dictamen”, expresó al reconocer las negociaciones que se entablaron entre los bloques de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. De igual forma, dejó en claro que no acompañarían la propuesta. Finalmente, el artículo no se suprimió, pero no alcanzó los votos necesarios en la votación en particular.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados

Este fue el único punto de acuerdo entre el PRO y la UCR, puesto que durante la jornada legislativa quedaron en evidencia las fuertes discrepancias entre ambos partidos. De hecho, De Loredo cerró su declaración con un mensaje directo a la bancada dirigida por Ritondo. “Bienvenido los amigos del PRO que vuelven a la senda de los proyectos que antes acompañaban y que ahora esconden la mano. Y felicito, presidente, a los miembros informantes de La Libertad Avanza que han argumentado con pasión, solvencia y tecnicismo la postura de LLA. Auguro que en poco tiempo no necesitarán más del PRO para fundamentar sus proyectos”, indicó.

La iniciativa, que será enviado al Senado, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización). El haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000).

De igual forma, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetaría la ley en el caso de que sea sancionada, ya que considera que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria afectaría a las cuentas públicas del Estado. Minutos después de la votación en Diputados, el Presidente se expresó en sus redes sociales. “No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, aseguró y agregó: “A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”.