Wilmar Valencia y la triste realidad de los técnicos peruanos: explicó por qué no dirigen clubes grandes de Liga 1

Cada vez es más difícil ver técnicos nacionales en los clubes más grandes del fútbol peruano. El último fue Guillermo Salas, quien pudo salir campeón con Alianza Lima en 2022, pero salió por la puerta falsa el 2023. En Universitario no vemos un compatriota desde el 2017 (Roberto Chale) y en Sporting Cristal desde el 2022 (Roberto Mosquera). ¿A qué se debe? Wilmar Valencia responde.

El popular ‘Bam Bam’, que dirigió a los ‘blanquiazules’ en 2013, estuvo en una entrevista con el periodista Horacio Zimmermann y tocó con tristeza esta realidad. “¿Tú crees que tu tiempo en equipos grandes se acabó?”, le preguntaron, al mismo tiempo que le mencionaron a otros entrenadores que están en la misma situación.

“No se acabó, pero es muy limitado. Es cada vez más difícil. Pasa que hay un complejo muy grande en nosotros los peruanos, y yo lo vivo a cada rato”, respondió sin tapujos Valencia, lamentado lo que ocurre en la actualidad.

“Si a un jugador, como técnico peruano, le dices que haga 10 abdominales, te hace cinco. Pero si escucha la voz de un extranjero, hace 15″, fue el ejemplo que usó el también exfutbolista, quien tuvo gran paso por el conjunto ‘íntimo’ y la selección peruana.

Por otro lado, indicó que lo árbitros también son parte del problema, ya que a la hora de castigar a los miembros de la zona técnica. Asimismo, señaló que los dirigentes también están en esa línea de juicio.

“Nosotros tenemos un cuerpo técnico con un analista de videos, super actualizado en todo. Pero no nos hemos preparado como otros para vender el producto. Sin embargo, el trabajo es el mismo”, sostuvo sobre la capacidad de su equipo.

Pero también hace mea culpa sobre lo que le falta, aunque resalta que de igual forma se mantiene vigente en equipos de Primera División. “Yo en marketing estoy al debe. Y a pesar de ello, salvo algunos meses, todos los años trabajo”, lanzó.

“Me han dicho infinidad de veces que me prepare de ese lado. Porque ahora, entran a YouTube y ponen mi nombre, y todo es broma”, agregó. “Pero no puedo. No me nace. No soy así. Yo voy a vivir en la mía. Y será hasta que tenga fuerzas”, cerró.

La última vez que Wilmar Valencia dirigió un equipo grande fue en Alianza Lima el año 2013.

La ‘alcahuetería’, según Wilmar Valencia

“Hay otro aspecto que se maneja mucho en el fútbol peruano: la ‘alcahuetería’. Y eso nadie lo dice. Los jugadores se protegen y yo se los digo. Antes había códigos. Hay muchos que están metidos en eso”, dijo indignado.

“¿Y ahora qué sucede? Tú le expones al dirigente lo que está pasando y que las cosas no van a caminar... y al día siguiente lo sacan a uno. No podemos cambiar el mundo ni la cabeza nadie. Tenemos que aprender a vivir con esto”, finalizó.

¿Cómo le fue a Wilmar Valencia en equipos grandes?

Wilmar Valencia tuvo tres oportunidades de dirigir equipos grandes. La primera vez fue en Sporting Cristal en el año 2003, cuando reemplazó al brasileño René Weber. Tuvo un inicio muy bueno, llegando a ganar el Torneo Apertura. No obstante, en el Clausura quedó en el 3° lugar y se le escapó el título nacional al perder 2-1 en la final con Alianza Lima. En el año 2004, no terminó la campaña, pues fue reemplazado por Edgar Bauza.

Para el 2005, llegó a Alianza Lima, reemplazando al argentino Rubén Darío Insúa. Tuvo un Apertura destacable, llevando al equipo del 7° al 3° puesto, pero en el Clausura las cosas marcharon muy mal, y fue despedido tras dejar al equipo en 11° lugar.

En 2013, tuvo su segunda oportunidad en La Victoria. Los ‘blanquiazules’ se encontraban en crisis económica, por lo que no pudo armar un plantel que pelee el campeonato. En la primera etapa dejó al equipo en 7° puesto. Renunció tras las cinco primeras jornadas de la Liguilla.