Ricardo Mendoza y Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ reciben demanda judicial “por ofender al público”

Los humoristas peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza se enfrentan a una demanda legal tras ser acusados de “ofender al público”. Una entidad denominada ‘Todos contra H.H’ ha sido la responsable de impulsar esta acción legal, habiendo reunido 3 mil firmas para sostener su caso.

Todo esto se ha presentado luego de las controversiales opiniones que han salido a la luz, donde los comediantes afirmaron que no les gusta tomarse fotos ni mostrar cariño hacia sus seguidores, además de asegurar que no les deben nada a ellos. Todos estas opiniones no fueron bien recibidas por parte del público.

Denuncia a Ricardo Mendoza y Jorge Luna

Ricardo y Jorge, después de todas las críticas que han recibido luego de sus controversiales comentarios, se presentaron en su programa digital ‘Solo queremos hablar’. Durante una última transmisión, Mendoza reveló cómo llegó a su conocimiento que tienen una acusación formal.

Ricardo contó que una figura anónima vinculada al Poder Judicial le comunicó sobre la existencia de la demanda, la cual fue catalogada por el informante como “improcedente constitucionalmente”. Este peculiar canal de información, según Mendoza, terminó siendo una persona que conoció casualmente.

Conductores de Hablando Huevadas hablaron de la relación que tienen con sus fans fuera del escenario.

“Me llegó una llamada el día domingo de una persona que conocí en un car wash, una persona muy importante en el Palacio de Justicia. Esta persona me dice: ‘¿Qué has hecho? Me acaba de llegar una demanda contra ustedes por ofender al público peruano’”, fueron los primeros comentarios de Ricardo.

Desde un inicio, los comediantes minimizaron el tema y no dudaron en burlarse, a su manera, de la demanda, además de afirmar que, según la Constitución, esa denuncia no tiene base y así se lo explicó la persona que lo llamó.

“No se puede. Es la demanda más estúpida que he visto en mi vida. Pero esto está acá en mi escritorio. No, no has cometido un crimen, pero lo que me causa curiosidad es que hay una organización que se llama ‘Todos contra H.H’ que ha recolectado 3 mil firmas en un día. (...) Esto es improcedente constitucionalmente, ni siquiera puedo revisarlo”, fue lo que contó Ricardo Mendoza.

La recopilación de las firmas y la rapidez con que la organización ‘Todos contra H.H’ logró movilizar a las personas para apoyar su causa refleja una clara señal de descontento frente a las acciones de Luna y Mendoza.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dicen que no les gusta regalarle su tiempo a los fans. La Linares

No obstante, la defensa de los humoristas radica en cuestionar la validez legal de la demanda en base al tipo de ofensas reclamadas.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna pierden suscriptores

El popular canal de YouTube ‘Hablando Huevadas’, liderado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, que cuenta con más de 4 millones de seguidores y es conocido por llenar las salas del teatro Canout en Perú, ha visto una pérdida significativa de suscriptores después de que sus creadores expresaran desagrado por tomarse fotos y fingir afecto por sus admiradores.

Las declaraciones, que se viralizaron en redes sociales a partir de una entrevista con Verónica Linares, han provocado una respuesta negativa de una parte de su audiencia, resultando en la disminución de 10 mil suscriptores, según el analista político Juan Moreno.

“HH pierde suscriptores. Según estadísticas públicas del canal HH, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, habría perdido alrededor de 10 mil suscriptores en las últimas horas, según las cifras públicas que figuran en su mismo canal”, dijo el analista político, Juan Moreno.

El punto de inflexión se produjo tras la circulación de un fragmento de la entrevista en que Luna y Mendoza se mostraron incómodos con la obligación percibida de interactuar estrechamente con los fans, incluyendo tomarse fotos y simular un cariño personal.

Magaly Medina crítica actitud de Ricardo Mendoza y Jorge Luna con sus fans. Magaly TV La Firme

Luna, específicamente, mencionó su preferencia por evitar estos encuentros en la vida pública, especialmente cuando está con su familia.

“No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día”, dijo Jorge Luna.

Mendoza, por su parte, habló sobre la incongruencia de mostrar afecto hacia personas que realmente no conocen, lo que ha llevado a ambos a reflexionar profundamente sobre cómo manejar dichas situaciones.