Programación de partidos de hoy, martes 18 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que continúa hoy la tercera jornada de la fase de grupos. Uno de los partidos más esperados es el de Gabón vs. Marruecos. También continúan nuevas fechas de la Premier League y LaLiga. Entre los encuentros más esperados tenemos el de Chelsea vs. Brighton por la Premier League, y Real Betis vs. Alavés por LaLiga.

Además, hoy continúa los octavos de final en la Copa de Italia y la DFB Pokal o Copa de Alemania también inicia esta fase. Los duelos más esperados son los de Juventus vs. Sampdoria por la Copa de Italia y FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund por la DFB Pokal.

En Latinoamérica el fútbol mexicano y argentino son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX. Los encuentros más esperados son el de Cancún FC vs. Dorados de Sinaloa por la Liga Expansión MX y Talleres vs. Independiente por el Torneo de Verano de Argentina.

Copa Africana de Naciones

11:00 a.m. Zimbabue vs. Guinea – Star +

11:00 a.m. Malawi vs. Senega – Star +

2:00 p.m. Gabón vs. Marruecos – Star +

2:00 p.m. Ghana vs. Isla Comores – Star +

Copa de Italia

11:30 a.m. Lazio vs. Udinese

3:00 p.m. Juventus vs. Sampdoria – Star +, ESPN

DFB Pokal - Alemania

12:30 p.m. Colonia vs. Hamburgo – DirecTV Sports 613 y 1613

12:30 p.m. 1860 Munich vs. Karlsruher

2:45 p.m. Bochum vs. Mainz 05

2:45 p.m. FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund – DirecTV Sports 613 y 1613

LaLiga - España

2:00 p.m. Real Betis vs. Alavés – DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Cádiz vs. RDC Espanyol– DirecTV Sports 612 y 1612

Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Burnley vs. Watford – Star +

3:00 p.m. Chelsea vs. Brighton – Star +

Liga Expansión MX - México

5:00 p.m. Cancún FC vs. Dorados de Sinaloa – Claro Sports, Fanatiz, Marca Claro en YouTube

7:05 p.m. Tlaxcala vs. Cimarrones de Sonora – Claro Sports, Fanatiz, Marca Claro en YouTube

9:05 p.m. Correcaminos vs. Mineros de Zacatecas – Claro Sports, Fanatiz, Marca Claro en YouTube

Torneo de Verano - Argentina

7:00 p.m. Talleres vs. Independiente – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, DirecTV Sports 610, 613, 1610 y 16123, Claro Sports y por streaming en vivo mediante el canal de YouTube de Marca Claro.

