La Molina: secuestrador de menor de ocho años dio detalles de cómo la capturó

Luego de que Karen Hurtado, la menor de ocho años secuestrada en la puerta de su casa en La Molina, fuera dejada en la puerta de su domicilio por su raptor, la Policía Nacional del Perú (PNP) siguió los pasos de este sujeto para finalmente encontrarlo en una vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho . Ahí reveló que había llevado a la menor a un centro comercial y luego vieron una película juntos.

“¿Y tú te paseabas con una menor como si fuera una persona adulta?” se oye a un oficial preguntarle al detenido. Este declaró que no tenía conocimiento de que la policía lo andaba buscando . “Hemos entrado al cine a las 9:30 p.m. y de ahí, a las 11:45 p.m. ha terminado la película de Spider-Man”, declaró Cano Merino. Al ser consultado por el tipo de tocamientos que habría efectuado contra la menor, señaló que solo vieron la mencionada cinta.

En el momento de la detención, las autoridades se percataron que el pantalón y el polo deportivo blanco que había usado al momento del secuestro ya habían sido lavados y estaban siendo secados en la habitación. Además, se registraron cinco teléfonos móviles en su posesión.

Sobre el secuestro, Cano Merino narró que la menor abrió la puerta de madera de su hogar, pero que no podía hacer lo mismo con la reja de metal que daba a la calle. Este se ofreció a ayudarla, pero antes de partir entablaron una breve conversación. “Cuando la vi le pregunté ¿cuántos años tienes? Catorce, me dijo”, asegura el sujeto. Dudoso de lo señalado por la menor, le pidió que mostrara su Documento Nacional de Identidad (DNI), pero Karen Hurtado dijo no tenerlo consigo. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el secuestrador decidiera llevársela.

El detenido se encuentra en la sede de la Dirincri.

REDES PELIGROSAS

Durante la intervención, el detenido confesó haber captado a la menor a través de redes sociales . “Hemos estado conversando. Le decía que me cuente de sus papás, por qué le pegaban y qué había pasado. “No sé, me paran pegando, no quieren que esté en internet, de cualquier cosa me pegan”, dice que le comentó la menor. El oficial que formulaba las preguntas le consultó a cuántas otras menores había captado de esa manera, pero este solo respondió que se trataba del primer caso.

Para la policía, Cano Merino habría entablado conversación con Karen Hurtado hace aproximadamente un mes para finalmente concretar su encuentro este martes por la tarde . “Haciéndose pasar por una persona de sexo femenino, este sujeto logra sacar a la menor con engaños y se la lleva al centro comercial de Puruchuco. Este delito es gravísimo”, señaló la autoridad.

Al ser consultado si el fin de este acto era pedir dinero por el rescate de la menor, la policía negó que este fuese el caso. “La intención es captar a la menor para otros fines. Él ha visto que es una menor de ocho años vulnerable cuya integridad sexual y física está en peligro”, agregó. Hasta el cierre de esta nota, el sujeto detenido se encontraba en la Dirincri, dependencia a la que también acudieron la menor con sus padres para brindar las declaraciones correspondientes.

Durante el proceso de búsqueda, la madre de la menor, Ingrid Marocho, reveló que su hija ya había sido encontraba conversando con extraños a través de las redes sociales . Añadió que había sido castigada en anteriores oportunidades y que durante los últimos meses no se percató de ningún comportamiento extraño mientras su hija usaba la computadora.

